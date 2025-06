Inseguridad en La Bahía: ¿Cuál es la zona con más denuncias por extorsiones?

El histórico sector comercial de La Bahía, en el centro de Guayaquil, sigue sin superar las secuelas del atentado con explosivos ocurrido el pasado 3 de junio.

La explosión, que afectó a varios locales y sembró el terror entre comerciantes y clientes, continúa impactando de forma directa en las actividades comerciales del sector.

A pesar de los operativos desplegados por la Gobernación del Guayas y el Municipio de Guayaquil tras el ataque, los comerciantes afirman que el temor no ha disminuido, y las ventas continúan en caída libre.

Zonas críticas: extorsiones se concentran en calles específicas

En diálogo con EXPRESO, Franklin Coloma, representante de los comerciantes de La Bahía, confirmó que ya se han identificado las áreas más golpeadas por la criminalidad.

Según relató, el pasado lunes 16 de junio volvieron a aparecer panfletos intimidatorios. Las intersecciones más afectadas fueron las de Ayacucho con Chimborazo y Ayacucho con Eloy Alfaro, zonas que se han convertido en el principal foco de extorsión en la Bahía.

“Resulta sorprendente que estas calles, que no son las calles más comerciales del sector ni en las que se maneje grandes sumas de dinero; sin embargo, las extorsiones se han concentrado allí. Las autoridades están al tanto y han reforzado los patrullajes en esos puntos”, explicó Coloma, que solicita más resguardo y publicidad para que los clientes retornen.

"Es positivo que se impulse el comercio, como lo ha hecho la gobernadora Rovira, pero necesitamos más apoyo. Esperamos que el Municipio también se sume con campañas publicitarias que incentiven a los ciudadanos a volver. Recuperar la confianza tomará tiempo", añadió

La Bahía de Guayaquil ha sido uno de los sectores que se ha convertido en el blanco de las extorsiones. Christian Vinueza

El miedo no desaparece, ni para comerciantes ni para clientes

El impacto del miedo no solo lo sienten los vendedores. Los consumidores también han modificado sus hábitos por temor a nuevos actos violentos. Amílcar Montaño, cliente frecuente del centro, expresó su preocupación.

“La presencia policial no nos da seguridad real. Las extorsiones continúan. Antes uno venía tranquilo, ahora toca andar con precaución y evitar ciertas zonas”, dijo.

Miguel Gavilánez, padre de familia, asegura que prefiere no acercarse al centro si no es necesario. “Antes iba a recorrer, a ver qué compraba. Ahora solo salgo si es algo puntual. Me da miedo que, en medio de una compra, vuelva a explotar una bomba”, comentó.

La sensación de inseguridad generalizada ha frenado la recuperación comercial de uno de los sectores más emblemáticos de Guayaquil. Los comerciantes piden acciones más contundentes y sostenidas, mientras la ciudadanía exige resultados visibles que permitan recuperar la confianza y volver a caminar con tranquilidad por La Bahía.

