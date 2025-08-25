Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

Desde este lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 son las postulaciones

Referencial. El evento, organizado por el portal Multitrabajos.com, se presenta como el más grande de su tipo en el país y en Latinoamérica.

Desde este lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto de 2025, Ecuador será sede de la Expo Multitrabajos Online 2025, una feria virtual de empleo que promete abrir más de 5.000 oportunidades laborales en diversas áreas profesionales.

El evento, organizado por el portal Multitrabajos.com, se presenta como el más grande de su tipo en el país y en Latinoamérica, con la participación de más de 90 empresas nacionales e internacionales.

La iniciativa surge en un contexto donde el desempleo en Ecuador se sitúa en 4,1% según cifras del INEC, aunque la demanda de empleos formales y estables continúa en aumento. La feria busca conectar a talentos ecuatorianos con empresas líderes en sectores como tecnología, administración, ventas y comercio, eliminando las barreras geográficas gracias a su formato digital.

Crear o actualizar su currículum dentro del perfil del portal. EXPRESO

¿Cómo postular?

El proceso de postulación es gratuito y completamente en línea. Los interesados deben seguir estos pasos:

Registrarse en el portal www.multitrabajos.com. Crear o actualizar su currículum dentro del perfil del portal. Compartir el CV con las empresas participantes durante los días del evento

Estar atentos a las notificaciones, ya que los equipos de Recursos Humanos revisarán los perfiles y contactarán a los seleccionados para continuar con el proceso de contratación. Entre las empresas participantes destacan nombres como Nestlé, Grupo El Rosado, PepsiCo, Claro, Banco Internacional, Sweet & Coffee, Marcimex, y Pronaca, entre otras.

En su edición anterior, la feria generó más de un millón de visitas y cerca de 900.000 postulaciones, lo que evidencia su impacto en el mercado laboral ecuatoriano.