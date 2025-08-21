El reclutamiento de trabajadores se hace con IA en Ecuador

Un estudio de Multitrabajos muestra la tendencia de las empresas de tirar de la tecnología para contratar

En Ecuador, el 78% de los especialistas en recursos humanos utiliza plataformas digitales, como la Inteligencia Artificial (IA), para realizar el reclutamiento de talentos. Además, el 100% de los expertos coinciden en que tener un perfil online y actualizado en plataformas de empleo, hoy en día es muy importante.

Te puede interesar La calidad de las gasolinas en Ecuador, una deuda pendiente

Los datos se desprenden de un estudio de la plataforma online Multitrabajos. en el que participaron 5.225 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Ecuador, Argentina, Chile, Panamá y Perú. La investigación explora además cómo es el proceso de reclutamiento de las personas que buscan empleo.

Esta tendencia, añade el estudio, se replica en otros países de la región: en Panamá, el 94% de expertos en recursos humanos prefiere las plataformas digitales; en Chile y Perú, el 88%; y en Argentina, el 85%.

Socios de CREA con más de $ 32.000 serán traspasados a otras entidades financieras Leer más

“La revolución tecnológica ya es un hecho en el mundo de los recursos humanos. La digitalización de los procesos y la implementación de IA, son la realidad cotidiana de los especialistas. Por eso es crucial, como afirman el 100% de los expertos, que los talentos tengan presencia y actualicen sus perfiles en las plataformas laborales”,explica Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Multitrabajos.com en Jobint.

Los expertos destacaron las principales ventajas del reclutamiento digital. Entre las tres más mencionadas están: con el 52%, la flexibilidad que otorga en el proceso de selección; con el 44%, la disponibilidad de herramientas de IA con las que se puede identificar inmediatamente los perfiles que mejor aplican a las vacantes; con el 41%, la reducción del tiempo y el esfuerzo dedicados al reclutamiento gracias a herramientas de automatización y de análisis de datos. Otro 33% consideró que una de las ventajas es la capacidad de poder llegar a candidatos potenciales en cualquier parte del mundo. De la misma manera, un 30% señaló la posibilidad de acceder a una amplia disponibilidad de candidatos, como otro de los beneficios del reclutamiento digital.

Con más de 80 empresas participantes, la Expo Multitrabajos 2025 vuelve al país

Expo Multitrabajos Online 2025, llegará del 25 al 31 de agosto. Se trata de una de las más grandes ferias de empleos virtuales del país. Según un boletín de prensa de Multitrabajos, en este evento participarán más de 80 empresas nacionales e internacionales que buscan sumar a sus equipos a los mejores talentos del país. Los interesados pueden obtener más información y unirse a esta feria visitando multitrabajos.com.

Las oportunidades laborales que ofrecerá la Expo Multitrabajos Online 2025 requerirán perfiles de todas las áreas, desde IT hasta administrativos. Entre las empresas que participan destacan: Pepsi - Tesalia, Grupo Vilaseca, Nestlé, Corporación El Rosado, Grupo Consenso, Marcimex, PepsiCo, Plasticaucho, Inducorp - Induauto, Quifatex, Dulcafe, Casabaca, SGF Global, Coris del Ecuador, Imporparis, Oriental Industria Alimenticia, La Ganga, Expalsa, Sonda del Ecuador, Banco Internacional, Colineal, Súper Tía, Quala, Claro, Gerardo Ortíz, Almacenes España, Grupo EMI, entre otras.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.