Vuelta a España: Jefferson Cepeda y Martín López, así terminaron en la etapa tres

Los ecuatorianos viven suertes distintas en la la última gran competencia ciclística de la temporada

Los ciclistas ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López continúan su paso en la Vuelta a España 2025 y este lunes 25 de agosto cumplieron sin contratiempos la tercera etapa de la competencia.

Tras los 134,6 kilómetros de recorrido, disputados entre San Maurizio Canavese y Ceres, Cepeda culminó en el puesto 40, mientras que López se ubicó en el lugar 63. Con estos resultados, Jefferson escaló dos posiciones quedándose en el puesto 14 de la clasificación general, en tanto que López bajó cinco puestos al 24.

Los protagonistas de la jornada fueron el francés David Gaudu (Groupama FDJ), quien ganó la etapa contra todo pronóstico, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el liderato.

Immense David Gaudu 🇫🇷 qui remporte la 3e étape ! 🤩



Le Français s'impose devant Mads Pedersen et Jonas Vingegaard 👏#LesRP #LaVuelta25 pic.twitter.com/qJe6oYVcr7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 25, 2025

La apuesta en Ceres era Pedersen o Ciccone, pero Gaudu (Landivisiau, 28 años) fue más listo que nadie en los últimos metros y ganó la partida por velocidad al danés y al propio maillot rojo, Jonas Vingegaard, quien retuvo el liderato con el mismo tiempo que el francés.

Gaudu, doble ganador de etapa en la Vuelta 2020 (Farrapona y Covatilla), alzó los brazos tras hacer un "interior" en la última curva que le colocó en bandeja su victoria profesional número 12. Marcó un tiempo en meta de 2h.59.24 a una media de 43,7 km/h. No era el favorito, pero rió el último y mejor.

Vingegaard se metió en la "pomada" y disputó la victoria. Se le escapó ese objetivo, pero mantuvo la roja, en parte un honor y en parte un compromiso que quita tiempo en los protocolos posetapa. Le sigue Gaudu, Ciccone a 8 segundos, a 14 Bernal, a 16 Pidcock y un grupo con Hindley, Buitrago, Jorgenson, Ayuso y Almeida.

El Lidl Trek controló la fuga

La última etapa por suelo italiano en su totalidad ofrecía media montaña y un final elevado interesante. La salida fue peculiar, literalmente al esprint. Apenas bajó la bandera del director un grupo salió de estampida de la pequeña localidad de San Maurizio Canavese. Cuatro quedaron delante, Quinn, Verre, Van Boven y Gamper, pero controlados por el Lidl del favorito del día, el danés Pedersen.

El interés principal estaba en el ascenso a Issiglio (2a, 5,5 km al 6,5), antes del ecuador de la etapa. Otro aliciente era lograr el maillot rojo, en oferta por parte de Vingegaard, pues ni al danés ni a su equipo les interesa asumir el estrés que supone llevar el liderato. La prenda quema en la espalda del ciclista nórdico a estas alturas de la Vuelta.

