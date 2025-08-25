Expreso
  Deportes

Novak Djokovic
Djokovic, actual # 7 del mundo, derrotó al estadounidense Learner Tien (50) por 6-1, 7-6(3) y 6-2EFE

US Open 2025: Djokovic y Sabalenka cumplen en el debut sin sorpresas

Dos de los principales favoritos del Abierto de Estados Unidos empezaron con pie de derecho. Estos rivales le es esperan

La bielorrusa Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic cumplieron en la jornada inaugural del Abierto de Estados Unidos de tenis, que por primera vez comenzó en domingo (24 de agosto).

RELACIONADAS

La organización del torneo decidió ampliar un día el torneo para extender la apretada agenda de la primera ronda a tres días.

"Fue increíble, de verdad, vivir por primera vez (el inicio de un torneo) en domingo por la noche. Nunca había empezado un torneo en domingo, y sin duda me encantaría que hubiera más comienzos así en el futuro", dijo Djokovic tras su partido.

El serbio, de 38 años y con 24 'grandes' en el palmarés, derrotó al estadounidense Learner Tien (50) por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en dos horas y 25 minutos, un estreno que dejó al descubierto su falta de ritmo y problemas físicos.

También arrancó con victoria la número 1 de la WTA y defensora del título en Nueva York, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se deshizo de la suiza Rebeka Masarova (108) por 7-5 y 6-1 en una hora y 21 minutos de partido.

No hubo sorpresas entre los principales favoritos, con triunfos de los estadounidenses Taylor Fritz (4) y Ben Shelton (6) en el cuadro masculino o de la también estadounidense Jessica Pegula (4) o de la italiana Jasmine Paolini (7) en el femenino.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka, que se deshizo de la suiza Rebeka Masarova (108) por 7-5 y 6-1.EFE

Además, la británica Emma Raducanu ganó su primer partido en Nueva York desde la conquista del título de 2021 al derrotar por 6-1 y 6-2 a la japonesa Ena Shibahara. Raducanu (36) no participó en 2023 y en 2022 y 2024 quedó eliminada en primera ronda.

Tras los resultados, Djokovic espera este miércoles 27 de agosto al joven estadounidense Zachary Svajda, actual 145 ATP, mientras que Sabalenka irá el mismo día, aún con horario por confirmar, ante la rusa Polina Kudermetova, 67 WTA.

