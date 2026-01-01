Cartas de lectores | Trump cruzado en Nigeria
De los 235 millones de nigerianos, los terroristas han asesinado en los dos últimos años a 10.000 personas de otra religión
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, ha atacado -e incluso escogiendo el día de Navidad, para darle color- a grupos terroristas nigerianos, de acuerdo con el Gobierno local.
Lo ha hecho, aduciendo que el motivo es salvar a los cristianos, que son casi tantos como los musulmanes.
Sin embargo, el Gobierno nigeriano y las cifras le desmienten.
De los 235 millones de nigerianos, los terroristas han asesinado en los dos últimos años a 10.000 personas de una u otra religión, quemando sus iglesias o mezquitas.
Trump, en cambio, sostiene que “están atacando y asesinando brutalmente, principalmente a cristianos, a niveles no vistos en muchos años ¡e incluso siglos!”.
Él mismo se retrata: “Por la boca muere el pez”.
J. Mit Pau