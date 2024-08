¿Quién fue Alain Delon, el actor considerado uno de los más bellos del cine?

Alain Delon estaba cansado de vivir, así lo manifestó y la muerte le llegó el 18 de agosto cuando tenía 88 años. El actor francés que obtuvo la ciudadanía suiza fue uno de los hombres más bellos del mundo, su salud ya era terminal y se había manifestado a favor de la eutanasia.

Participó en 50 películas, produjo otras 26 y escribió 4 guiones cinematográficos. Obtuvo la Palma de Oro de Honor en Cannes (2019), Oso de Oro de Honor en el Festival de Berlín (1996), César al Mejor Actor (1985), además Comandante de la Orden Nacional del Mérito, reconocimientos en Locarno y en numerosos festivales europeos, era empresario, creador de perfumes, cinturones y relojes.

Nacido en 1935 en Sceaux, Hauts De-Seine, la ciudad al sudoeste de Francia. Sus padres Fabien y Edith, lo bautizaron bajo el rito católico con cuatro nombres: Alain Fabien Maurice Marcel, pero se divorciaron cuando el niño tenía apenas cuatro años.

La madre lo abandonó y un juez de menores lo entregó a una familia sustituta, que lo dejó en varias instituciones escolares para huérfanos. A los 14 años se sintió suficientemente grande para fugarse y reencontrarse con su progenitora. Entonces hicieron las paces. Y fue empleado en la carnicería de su padrastro.

A los 17 años se enroló en la marina, se ofreció como paracaidista voluntario en la Guerra de Indochina y estuvo en combate.

No ten´ía experiencia, pero su belleza cautivó

Su carrera en el cine despegó tras un viaje a Cannes, donde fue descubierto por productores y directores, lo que le abrió las puertas a importantes papeles en películas como ‘A pleno sol’ y’ Rocco y sus hermanos’. Por su talento, sensualidad y presencia en la pantalla, Alain rápidamente se consolidó como uno de los íconos del cine europeo, especialmente en las décadas del 60 y 70.

La prensa hablaba de él como “la versión masculina de Brigitte Bardot”.

Tenía 88 años cuando falleció. Redes

De sus 88 años, se considera que 60 los dedicó al cine. Siendo los últimos años los más complicados, pues había sufrido un ataque vascular cerebral en 2019. Desde ese momento había reducido al mínimo sus salidas, recluyéndose en su propiedad de Douchy, una finca boscosa a 120 kilómetros al sureste de París.

Una de sus últimas apariciones públicas más comentadas ocurrió en el Festival de Cannes de 2019, cuando se le entregó la Palma de Oro de Honor, su única estatuilla en el evento de cine francés. Entonces, el discurso que dijo se interpretó como una despedida.

“Cuando empecé este trabajo, me dijeron: que lo complicado era llegar a trabajar en lo que te gustaba, pero no fue difícil. Lo que ha sido más duro ha sido mantenerse. Y yo duré. Y ahora también sé lo complicado que es marcharse. Porque me voy. Pero no me iré sin decirles y darles las gracias. He estado haciendo mi trabajo toda mi vida y lo he hecho lo mejor que he podido. Si hoy soy una estrella es gracias al público, a quienes les debo todo, a nadie más”.

Las mujeres en su vida

Delon reconocía que las mujeres habían sido clave en su carrera: "A mí nunca me había pasado por la cabeza ser actor. Entré en la profesión y continué actuando por las mujeres y para las mujeres", afirmó a los 87 años en el prefacio de 'Alain Delon, Amores y Memorias'.

La lista de nombres femeninos en ese libro fue larga: las actrices Brigitte Auber, Romy Schneider, Nathalie Delon, madre de su hijo mayor, y Mireille Darc, así como la progenitora de sus dos hijos más jóvenes, la modelo Rosalie van Breemen.

Delon compartió rodajes con Jane Fonda, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Marie Laforêt, Jeanne Moreau, Simone Signoret y Catherine Deneuve.

Con Brigitte Bardot. Redes

Racista, homofóbico y misógino

Delon era idolatrado en Francia, pero a menudo fue criticado, considerado antipático y protagonista de polémicas. Fue amigo del líder de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, y en repetidas ocasiones se mostró a favor de la pena de muerte o en contra de la homosexualidad, a la que calificó de "antinatural". Las feministas lo consideraban "racista, homofóbico y misógino",

En el verano de 2023 sus tres hijos, Alain Fabien, Anouchka y Anthony, presentaron una denuncia contra su dama de compañía, Hiromi Rollin, y la expulsaron de la propiedad de Douchy. Meses después esos tres hijos se acusaron también mutuamente de desatender al patriarca.

