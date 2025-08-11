Bancada de ADN pidió licencia con cargo a vacaciones para marcha de Daniel Noboa

Marcha convocada por Noboa como una de las medidas de presión para la Corte Constitucional se hará el 12 de agosto

La bancada de ADN impulsó las leyes económicas urgentes en la Asamblea pese a las alertas sobre inconstitucionalidades.

La marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional está programada para las 11:00 del 12 de agosto de 2025. Esta movilización se desarrollará en medio de la tensión entre el Ejecutivo y el máximo órgano de interpretación constitucional del país, tras la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Gobierno y su bancada en la Asamblea.

(NO TE PIERDAS: "Firmes por Ecuador": Este será el recorrido de la marcha convocada por Daniel Noboa)

La salida de la marcha está prevista pasadas las 11:00 y comenzará en el Puente del Guambra, ubicado en el centro norte de Quito. Desde ese punto, se espera que la movilización avance hasta la Corte Constitucional, situada en el sector de La Mariscal, varias cuadras al norte del lugar de encuentro.

Por el momento, está confirmada la presencia de autoridades del Gobierno. La misma Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración Pública difundió la convocatoria en su cuenta de X, donde se conoció que la movilización se denomina ‘Firmes por Ecuador’.

¿La castración química llegará a la consulta popular? Zaida Rovira responde Leer más

A los funcionarios del gabinete de Noboa se sumará la bancada oficialista de ADN en la Asamblea. El bloque, integrado por poco más de 67 asambleístas, solicitó licencia con cargo a vacaciones para acudir al llamado del primer mandatario.

EXPRESO pudo conocer que el permiso solicitado se extenderá hasta las 14:30 del 12 de agosto. De hecho, para esa mañana no están previstas sesiones de las comisiones en las que ADN tiene mayoría.

Solamente a las 11:00 se programó la sesión de la Comisión de la Niñez, presidida por la correísta Viviana Veloz, en la que se abordará la muerte de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Las leyes cuyos artículos fueron suspendidos por la Corte Constitucional son: Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia. Las dos primeras fueron enviadas a la Asamblea como económicas urgentes por parte de Noboa. La tercera fue tramitada en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde existe mayoría oficialista.

El correísmo anunció fiscalización

La bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó el objetivo de la marcha convocada por el presidente. “La movilización popular, la toma de las calles y la defensa de la democracia siempre han sido causas justas. Ninguna de esas razones inspira la convocatoria hecha por el presidente Daniel Noboa”, señaló la bancada de la RC en un comunicado.

Además, anunció que emprenderá todas las acciones de fiscalización “para impedir que se destinen los bienes de los ecuatorianos a alimentar egos personales”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!