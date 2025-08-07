Expreso
DANIEL NOBOA PRESIDENTE DE ECUADOR
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín.CORTESÍA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

"Firmes por Ecuador": Este será el recorrido de la marcha convocada por Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa convocó a una marcha pacífica para rechazar las decisiones de la Corte Constitucional

La marcha va en serio. El Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa difundió este 7 de agosto de 2025 la convocatoria a la marcha pacífica promovida por el propio mandatario, en rechazo a la reciente suspensión de varios artículos de las leyes económicas urgentes impulsadas por el Ejecutivo.

El 6 de agosto de 2025, durante un evento, el presidente Noboa sorprendió con el anuncio de una marcha en contra de la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente más de docena de artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.

"Yo marcharé con ustedes", incluso dijo el presidente, quien sostuvo que la decisión de los jueces de la Corte afecta directamente a la política de seguridad que ha impulsado su Gobierno y deja sin piso el marco jurídico que pretendía, según dijo, proteger a los ecuatorianos.

El recorrido de la marcha convocada por Daniel Noboa

A través de su cuenta de X, la Secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, Cynthia Gellibert, compartió la convocatoria oficial de la marcha anunciada por el presidente Daniel Noboa. Según su publicación, la marcha se denomina "Firmes por Ecuador".

De acuerdo con la convocatoria, la marcha anunciada por Noboa iniciará desde el Puente del Guambra y llegará hasta el edificio de la Corte Constitucional, ubicada en la calle José Tamayo E10-25 y Lizardo García, Quito.

Según adelantó el propio Noboa, él participará de la marcha ciudadana, que tiene como objetivo "demostrar" a los jueces de la Corte Constitucional el descontento de la gente por la suspensión de las leyes que habían estando siendo usadas para el combate al crimen organizado.

