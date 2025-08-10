¿La castración química llegará a la consulta popular? Zaida Rovira responde

La ministra de Gobierno habló sobre la importancia del cuestionario presentado por Daniel Noboa

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, adelantó que las siete preguntas presentadas por el presidente Daniel Noboa son "definitivas".

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se pronunció este 10 de agosto de 2025 sobre la posibilidad de que el tema de la castración química para violadores sea incluido en la anunciada consulta popular del presidente Daniel Noboa.

El 5 de agosto de 2025, luego de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente varios artículos de las últimas leyes impulsadas por su gobierno, el presidente Noboa anunció las siete preguntas que integrarán la consulta popular prevista para diciembre de este año.

Entre los temas planteados están el retorno de los casinos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el control político de la Corte Constitucional, entre otros. También retomó propuestas de su última consulta, como el trabajo por horas, pero ahora limitado únicamente al sector turístico.

La castración química es importante, pero necesita mayor análisis

En una entrevista con EcuadorTV, Rovira descartó que el tema de la castración química para violadores vaya a incluirse en la consulta popular prevista para finales de 2025.

"La castración química no está considerada porque es un tema que merece un análisis multidisciplinario en áreas como la salud, la sociología y el derecho penal…”, explicó la ministra, quien recordó que la propuesta aún tiene su trámite pendiente.

El 11 de julio de 2025, luego de que trascendiera una denuncia penal por presunta violación contra el asambleísta Santiago Díaz Asque, el presidente Noboa anunció la presentación de un nuevo proyecto de reforma para permitir la castración química a violadores.

"Este cuestionario es definitivo", adelanta el Gobierno

Por otro lado, al ser consultada sobre el análisis que hará la Corte Constitucional a las preguntas enviadas por el presidente Noboa, Rovira señaló que para el régimen el cuestionario ya es definitivo.

“Para nosotros este cuestionario es definitivo. Todo pasará por la respuesta de la Corte Constitucional”, afirmó, y añadió que el Gobierno no hará modificaciones incluso si los jueces constitucionales rechazan alguna de las preguntas.

