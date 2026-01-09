Expreso
"Le queda muy grande el cargo de Presidente": la crítica de Correa a Daniel Noboa

Tras la captura de Nicolás Maduro, Correa y Noboa tuvieron un cruce de palabras en redes sociales

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, habló este 9 de enero de 2026 sobre el cruce de mensajes que tuvo con el presidente Daniel Noboa tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, a inicios de enero de 2026.

En entrevista con Blu Radio, de Colombia, el expresidente cuestionó las declaraciones de Noboa respecto a que terminará como Maduro, aunque ironizó con que el mandatario ecuatoriano "no cumple sus promesas".

"Si alguna preocupación tenía, ya me la disipó Noboa, porque nunca cumplió una promesa. Entonces prometió meterme preso, perseguirme, y nunca cumple absolutamente nada. Es un pobre fanfarrón que no sabe ni lo que dice; le queda muy grande el cargo de presidente", dijo.

Correa sostiene que el Gobierno de Noboa no tiene rumbo

Por otro lado, el expresidente indicó que la falta de preparación se puede ver en los hechos: "una de las acusaciones contra Maduro era que dirige el Cártel de los Soles. Ahora resulta que el Cártel de los Soles. está aquí. Pero Noboa declaró al Cártel de los Soles. como organización terrorista. Él mismo decía: ‘ya tenemos las pruebas de la vinculación del Cártel de los Soles con el crimen organizado en Ecuador, con el correísmo, con la Revolución Ciudadana. Tenemos informes de inteligencia, la estructura del cartel de los Soles’, y resulta que el cartel de los Soles no existe".

El cruce de palabras entre Rafael Correa y Daniel Noboa

La situación en Venezuela provocó un cruce de acusaciones entre el presidente Daniel Noboa y el expresidente Rafael Correa. El primer mandatario respondió desde su cuenta en la red social X: “Empecemos por el hecho de que eres hijo de mula y permitiste que el narcotráfico haga lo que le  dé la gana en el Ecuador”.

Noboa reaccionó a una publicación previa de Correa en X, en la que el exmandatario señaló: “El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido”. Correa había citado inicialmente la posición de Noboa tras conocerse el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante la madrugada de este 3 de enero de 2026. En ese contexto, el presidente ecuatoriano escribió: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

