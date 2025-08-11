¿Qué ocurrió en el mundo este 11 de agosto del 2025?

Desde ola de incendios en Portugal hasta lluvia récord en Japón. Conoce las noticias más destacadas del día

Ola de incendios azota a Portugal

La ola de incendios que sufre Portugal, que se está haciendo notar mayoritariamente en el norte del país, ha dejado en las últimas horas a 20 personas heridas leves y tiene en alerta a tres aldeas.

De acuerdo a la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (Anepc), este lunes hay 45 incendios rurales, que movilizan a 2.300 efectivos, 700 medios terrestres y 22 medios aéreos.

La Justicia argentina actualiza a 76 las víctimas por fentanilo contaminado

La Justicia argentina actualizó de 68 a 76 el número de víctimas fatales por uso médico de fentanilo contaminado en distintos hospitales del país, según expresó este el juez Ernesto Kreplak, que investiga los casos mortales, que podrían seguir en aumento.

Kreplak, magistrado de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, brindó una entrevista radial en la que dijo que en el transcurso de la última semana fue posible confirmar la muerte de otros ocho pacientes en unidades de cuidados intensivos de centros de salud del país que recibieron dosis del potente opiáceo sintético, usado como analgésico para tratar dolores intensos y anestésico.

La Iglesia católica de Uruguay rechaza la eutanasia, que será tratada en el Parlamento

La Iglesia católica de Uruguay pidió este lunes que el país suramericano implemente la Ley de Cuidados Paliativos y se expresó en contra de la eutanasia, al entender que causar la muerte de un enfermo es "éticamente inaceptable".

Así lo expresaron los nueve obispos en un video emitido a falta de un día para que la Cámara de Representantes vote el proyecto de ley de 'Muerte digna'.

Las lluvias récord en el sudoeste de Japón dejan 1.600 evacuados y al menos un fallecido

Las lluvias en Japón han afectado a miles de ciudadanos. EFE

Las precipitaciones récord en el sudoeste de Japón dejaron este lunes más de 1.600 personas evacuadas y al menos un fallecido y varios desaparecidos, además de amplias inundaciones, desplazamientos de tierra e interrupciones del tráfico ferroviario y por carretera.

Las autoridades niponas llegaron a declarar hoy la máxima alerta meteorológica en varias localidades del sudoeste debido a las lluvias torrenciales, que desde la víspera están causando crecidas de ríos y desplazamientos de tierra.

Alcalde paraguayo sale ileso de ataque a tiros contra vehículo en el que iba con su pareja

El intendente (alcalde) de la localidad paraguaya de Francisco Caballero Álvarez, en el departamento de Canindeyú (noreste), denunció este lunes que fue víctima de un ataque a tiros contra su camioneta -en la que también viajaba con su pareja-, del que ambos salieron ilesos.

El burgomaestre Gildo Sokoloski dijo a medios locales que una persona encapuchada con un arma corta y otra larga salió de un bosque y comenzó a disparar contra su vehículo impactando cuatro veces.

El aeropuerto de Ciudad de México reanuda su actividad tras fuertes lluvias del domingo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México restableció este lunes su actividad después de que las fuertes lluvias de la tarde-noche del domingo obligaran a suspender las operaciones aéreas.

En un comunicado publicado, el aeropuerto detalló que debido a las precipitaciones, que pudieron alcanzar de 50 a 77 milímetros, se decidió detener la actividad ante los reportes de escasa visibilidad y los encharcamientos generados por la lluvia que provocaron daños en las terminales y el colapso del sistema de drenaje aeroportuario.

