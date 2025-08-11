Aquiles Álvarez sobre el gobernador del Guayas: "Es un peón sin carácter"

Alcalde de Guayaquil respondió al gobernador y acusó de ser un “vasallo tras las declaraciones de él en su contra

Aquiles Álvarez calificó al gobernador Humberto Plaza como “peón sin carácter” y “funcionario decorativo” tras la crisis por la muerte de neonatos en Guayaquil.

La crisis por la muerte de neonatos en el Hospital Universitario sumó, la tarde de este 11 de agosto, un capítulo más de tensión política en Guayas.

Esta vez, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió al gobernador Humberto Plaza, a quien acusó de ser un “vasallo” y un “peón sin carácter” tras las declaraciones de este en su contra.

La confrontación estalló luego de que Plaza, la noche del 10 de agosto, llamara “mentiroso” al alcalde y lo acusara de difundir información falsa sobre las muertes de recién nacidos presuntamente vinculadas a la falta de insumos médicos.

Me encantaría estar equivocado sobre los niños fallecidos, pero lamentablemente no es así. Su actitud confirma que es un peón sin carácter, dedicado a defender lo indefendible y a encubrir el desastre que su gobierno ha hecho con el país.



"Peón sin carácter" y "funcionario decorativo"

En un mensaje publicado en sus cuentas oficiales, Álvarez lamentó que la confirmación de los fallecimientos por parte de las autoridades desmienta al gobernador. “Me encantaría estar equivocado sobre los niños fallecidos, pero lamentablemente no es así. Su actitud confirma que es un peón sin carácter, dedicado a defender lo indefendible y a encubrir el desastre que su gobierno ha hecho con el país”.

El alcalde también criticó que Plaza priorice responderle a él en lugar de atender la crisis sanitaria:

“Mientras los hospitales colapsan, los médicos trabajan sin insumos, las madres lloran a sus hijos recién nacidos muertos, ponen bombas en la bahía, vacunan a negocios y casas todos los días y la delincuencia campea en cada rincón, usted cree que su misión es buscar pleito conmigo”.

Incluso, lo calificó como un “funcionario decorativo” que “pasará por el cargo sin pena ni gloria”.

El origen de la confrontación

Plaza arremetió contra Álvarez luego de que este lamentara públicamente la muerte de los neonatos, atribuyéndola a la falta de cánulas nasales —insumos de bajo costo— en el hospital estatal. El alcalde ofreció comprarlas para evitar más fallecimientos y dispuso que la Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y Educación brinde apoyo integral a las familias.

Como Gobernador del Guayas y junto al zonal del MSP, he realizado una inspección al Hospital Universitario de Guayaquil, verificando que lo afirmado por este irresponsable sujeto es totalmente falso.

El gobernador respondió con una inspección al centro de salud y afirmó que lo dicho por Álvarez era “totalmente falso” y “una bajeza inexcusable”. En redes sociales lo llamó “irresponsable” y lo acusó de repetir información sin verificar.

Aunque el Ministerio de Salud y el propio hospital confirmaron el fallecimiento de neonatos, Plaza aseguró que no fue por falta de insumos y calificó lo de las cánulas como “una soberana patraña”.

El caso que sacude a Guayaquil

El conflicto político se enmarca en una denuncia grave. La Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional reveló que, según sus registros, 18 bebés murieron en los últimos días en el Hospital Universitario, supuestamente por la falta de insumos esenciales. La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, pidió un informe urgente y que la Fiscalía determine si existe negligencia criminal.

El Hospital Universitario admitió la muerte de 12 neonatos, pero aseguró que fueron por complicaciones derivadas de nacimientos prematuros o infecciones como la bacteria Klebsiella pneumoniae. Negó que exista relación con la falta de insumos.

Mientras tanto, la Asamblea mantiene la convocatoria para el 12 de agosto a las autoridades de Salud, Fiscalía y del hospital para que rindan cuentas.

