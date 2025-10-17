Cambio de elenco: la secuela de La Pasión de Cristo revela a sus nuevos protagonistas

La esperada secuela de Mel Gibson ya tiene nuevo Jesús y un elenco internacional que dará vida a la historia bíblica

En una exclusiva de Page Six (famosa columna de chismes y noticias sobre celebridades del New York Post), se anunció que la secuela de La Pasión de Cristo, La Resurrección de Cristo, contará con un nuevo elenco, incluyendo al finés Jaakko Ohtonen (36 años) como Jesús. Nacido el 25 de agosto de 1989 en Oulu, Finlandia, Ohtonen estudió actuación cinematográfica en Voionmaa College y luego se especializó en la Universidad de Tampere.

Entre sus trabajos más destacados están series como Vikings: Valhalla, All the Sins, Syke y Hotel Swan Helsinki, así como papeles en películas de épica finlandesa, incluyendo The Unknown Soldier, y como el guerrero Wolland en The Last Kingdom para Netflix.

La llegada de Ohtonen podría marcar un salto a la fama similar al que Jim Caviezel experimentó con la película original de 2004. Caviezel, que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, se encontraba listo para regresar, pero la diferencia de edad fue un factor determinante. Cuando filmó la primera película, tenía 33 años; ahora, acercándose a los 60, resultaría complicado representar nuevamente a Cristo pocos días después de los eventos de la primera entrega.

Antes de consagrarse mundialmente como Jesús en La Pasión de Cristo (2004), Jim Caviezel participó en varias películas de menor reconocimiento, como La delgada línea roja (1998), Frecuencia (2000) y El conde de Montecristo (2002), donde fue construyendo su carrera actoral y mostrando su versatilidad en distintos géneros.

Cambios en el reparto y fechas de estreno

La secuela también renovará los papeles femeninos principales. Mariela Garriga (cubana) y Kasia Smutniak (polaca) asumirán los roles de María Magdalena y María, madre de Jesús, respectivamente, reemplazando a Mónica Bellucci y Maia Morgenstern, quienes actualmente tienen más de 60 años. Otros cambios incluyen a Pier Luigi Pasino como Pedro y Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato, ambos italianos.

La producción se lleva a cabo en los estudios Cinecittà de Roma y estará dividida en dos partes: la primera se estrenará el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027, y la segunda cuarenta días después tal como indica la Sagrada Escritura (Hechos 1,3), es decir el 6 de mayo de 2027, durante la Ascensión. La distribución estará a cargo de Lionsgate.

En un comunicado, la agencia Subtitle Agent, representante de Ohtonen, destacó que la secuela sigue los pasos del éxito monumental de la película original, que recaudó más de 610 millones de dólares y permaneció como la cinta R más taquillera en la historia de Estados Unidos.

La Resurrección de Cristo (Secuela de La Pasión de Cristo)

Director: Mel Gibson

Fecha de estreno: Dividida en dos partes: Parte 1: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo) y Parte 2: 6 de mayo de 2027 (Día de la Ascensión)

Reparto principal

Jaakko Ohtonen como Jesucristo

Mariela Garriga como María Magdalena

Pier Luigi Pasino como Pedro

Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato

Kasia Smutniak como María, madre de Jesús

Rupert Everett en un papel aún no revelado

