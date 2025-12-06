La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito festeja sus 35 años de historia

Una muestra fotográfica y un recital son algunas de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la celebración

La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito cumple 35 años desde su creación, en 1990, y su historia comienza con una imagen que hoy parece lejana: una agrupación municipal de cerca de 70 músicos que ensayaba a contrarreloj, intentando construir un repertorio capaz de moverse con soltura entre lo popular y lo académico.

Con el paso del tiempo, esa apuesta inicial se convirtió en una presencia constante dentro de la vida musical de la ciudad, una voz colectiva que ha acompañado hitos y escenarios diversos: desde la primera grabación en Ecuador de Atahualpa o el ocaso de un imperio, de Luis Humberto Salgado, hasta montajes como Carmina Burana y Pedro y el Lobo, concebidos en versiones específicas para este elenco.

En 2005, la administración de la agrupación pasó a manos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y desde entonces han transitado por su podio directores nacionales e internacionales, marcando etapas, sonoridades y búsquedas distintas. Hoy, con 33 integrantes y ensayos diarios en el Centro Cultural Mamacuchara, la dirección musical está a cargo de Edison Gualotuña, quien asumió el liderazgo hace poco más de un año y medio.

El repertorio del concierto de aniversario, que cerrará este año de celebraciones, se plantea como un recorrido por tradiciones, estilos y periodos que han acompañado la trayectoria de la banda.

Entre las piezas programadas aparece Ángeles en la arquitectura, del compositor estadounidense Frank Ticheli, obra académica que contará con la participación de la soprano Vanessa Valladares, y con un programa que incluye composiciones de Aaron Copland, Luis Humberto Salgado, Arturo Márquez, Marcelo Beltrán, Jorge Oviedo y Óscar Navarro.

Los temas seleccionados dialogan con formas latinoamericanas, repertorios sinfónicos clásicos y búsquedas contemporáneas que marcan la identidad actual del elenco. Como resume Gualotuña, el concierto busca “mostrar la diversidad de repertorios que ha hecho la banda”.

Un ejercicio colectivo

El concierto se realizará con 50 músicos en escena y estará planteado como un recorrido histórico.

“No solo será la parte musical, sino también vamos a tratar de ocupar todos los espacios posibles del teatro”, señala el director.

La BSMQ plantea este cierre de temporada como una oportunidad para revisitar la memoria del elenco y reconocer a quienes han sido parte del proceso de construcción de su identidad.

“Vamos a hacer un pequeño recorrido de la historia de los 35 años de la banda, no solo en la parte musical, también de las personas que han hecho parte y que han puesto su granito de arena para forjar esta trayectoria artística”, afirma.

La elección del programa fue concebida como un ejercicio colectivo, no solo desde la dirección musical, sino a partir de conversaciones que incluyeron a los integrantes actuales y a músicos que formaron parte en distintas épocas. Para el director, uno de los elementos claves fue mostrar la versatilidad del conjunto y la capacidad de incorporar nuevas sonoridades.

“Estamos utilizando todos los recursos que nos puede brindar este tipo de elencos, como la banda, las nuevas sonoridades, la participación de elementos externos”, comenta, y adelanta que habrá “mapping dentro del escenario”

A la par del recital, se inaugura una muestra fotográfica que recorre la historia de la agrupación. Archivo FTNS- AnaLu Zapata

Planificar el mañana

Los músicos han vivido estos 35 años como una experiencia de continuidad y resistencia artística. Gualotuña comenta que, para quienes han sido parte desde el inicio, “ha sido una lucha constante”.

La pandemia marcó un momento en el que el elenco se reorganizó y, según recuerda, pudo evidenciarse “esa unión, ese compañerismo que caracteriza a la banda”.

En la actualidad, el grupo trabaja en procesos de fortalecimiento artístico e institucional: “Estamos en la lucha de poder contar con más integrantes y tener un elenco completo como es la banda sinfónica”.

El director señala que la prioridad es recuperar el formato histórico de entre 60 y 70 músicos y que esto representa también oportunidades de trabajo para instrumentistas de viento del país. En 2026, añade, sumarán otro importante hito: una gira nacional.

Una muestra fotográfica

El recital se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 19:00 en el Teatro Nacional Sucre. Pero antes, en el marco de la celebración, se ofrecerá una muestra fotográfica en la terraza del Teatro Nacional Sucre, que permanecerá abierta desde el lunes 8 de diciembre hasta el día del concierto.

La inauguración contará con integrantes de la banda y un pequeño grupo de cámara, en un espacio concebido para “una pequeña convivencia con quienes nos puedan acompañar en estos días”. La exposición reunirá imágenes de archivo y momentos de la historia del elenco, con la intención de reconocer a músicos, tramoyistas y otros actores que han sido parte de su trayectoria.

