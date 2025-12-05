'La Premiere': Karol G será la anfitriona de un compartir 'tropinavideño'

La colombiana Karol G lanza un anuncio oficial a sus redes: Todos están invitados a su compartir. Un evento 'tropicoqueto'

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la cantante colombiana Karol G lo sabe. Por eso invitó a todos los países a un evento exclusivo del que ella misma será la anfitriona. La Premiere es el formato que se levanta para representar la Navidad al estilo tropicoqueto.

A través de un anuncio en su Instagram, Karol muestra un adelanto de lo que será su evento y abre una invitación para todos sus fanáticos, sin perder esa chispa de personalidad que la caracteriza. Con colores llamativos y una decoración 'vintage', la artista extiende la convocatoria junto con las indicaciones especiales para quienes deseen disfrutar del show.

En el post se detallan los requerimientos y los horarios específicos según cada país. En la leyenda que acompaña la publicación, de manera coloquial añade: “Están invitados: la abuelita, la tía favorita, primos, amigos… ¡TODOS!”, una señal de que su música es para todos.

Un show de la mano de su álbum

El evento se desarrolla en el marco del lanzamiento de su álbum Tropicoqueta, un proyecto musical que vio la luz el 20 de junio de 2025 y al que la artista rinde homenaje con este formato especial.

Para completar la gala, Karol apuesta por una dinámica participativa con un sistema de premiaciones, porque si no hay sorpresas, no es Karol G. En el post se detallan los juegos: el mejor seteo tropinavideño, la reacción más real capturada en foto o video, el pasito de Felipe, generaciones unidas y el mejor estilazo tropicoqueto. Todo deberá compartirse bajo el hashtag #LaPremiereKarolG.

El 7 de diciembre, muchos fanáticos podrán vivir La Premiere en vivo. La idea es transformar el momento en una experiencia inmersiva que combine concierto, cine y storytelling, con presentaciones audiovisuales grabadas en Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín.

El performance incluye interpretaciones exclusivas del álbum, arreglos navideños y un recorrido especial por el proceso creativo, los videoclips y el universo de Tropicoqueta, casi como una versión documental al estilo de 'La Bichota'.

Pero eso no es todo: también contará con la presencia de tres artistas invitados: Marco Antonio Solís, Mariah Angeliq y Eddy Lover, quienes, al estilo colombiano, interpretarán algunos temas junto a Karol. Coleccionando Heridas es la muestra perfecta de cómo la mezcla de estilos fortalece la propuesta musical.

En Ecuador, el show comenzará a las 17:00 a través de Teleamazonas. Los fans podrán disfrutar, de primera mano, un espectáculo que evidencia la creatividad de la cantante y su capacidad para romper esquemas.

