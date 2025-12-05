Artistas ecuatorianos revelación 2025: los que más crecieron en YouTube y Spotify

Los artistas ecuatorianos que lideran el crecimiento en YouTube y Spotify en 2025

Ecuador sigue consolidando su presencia en la escena musical latinoamericana. Nuevos talentos locales han logrado colarse en las listas más disputadas de YouTube y Spotify, impulsados por propuestas frescas, mayor visibilidad digital y un público que apuesta por sonidos propios

En este panorama emergen artistas que, con disciplina y autenticidad, han ganado conversación, reproducciones y un crecimiento sostenido. Aquí te contamos quiénes son y cómo han construido su trayectoria.

Jombriel, la nueva apuesta urbana

Uno de los nombres que marcó el año es Jombriel , cantante de música urbana de origen esmeraldeño. El artista hizo historia para los músicos de su provincia al ser reconocido como Artista Revelación del Año, un impulso que consolidó gracias al éxito de su tema Vitamina.

La canción no solo se viralizó en redes sociales: alcanzó un logro sin precedentes al desbancar a Bad Bunny, quien había dominado las plataformas por meses. Vitamina se convirtió en la canción más escuchada en Spotify Ecuador en 2025, un hito que reafirma el ascenso de la nueva camada musical del país.

Ese impulso en Spotify también se replica en YouTube, donde el artista mantiene un crecimiento sostenido. Actualmente figura en el Top Semanal de Artistas, en el puesto 27, ubicándose por encima de Peso Pluma y justo debajo de Manuel Turizo. En la plataforma suma 2.073.851 visualizaciones, un indicador de la fuerza que su música ha ganado en el último año.

Jombriel destaca en el Top Semanal de YouTube Ecuador Youtube

Dayanara, entre las artistas más influyentes

Otra de las artistas que destaca en la escena actual es Dayanara Peralta, quien ha consolidado una propuesta de música popular ecuatoriana fusionada con elementos de despecho , regional mexicano, balada y pop. Su versatilidad le ha permitido conectar con un público diverso y ampliar su presencia en plataformas digitales.

La intérprete de El karma —tema que supera las 50 millones de visualizaciones en YouTube— figura entre las artistas que lideran las tendencias de videos musicales, un reconocimiento que destaca a los músicos más influyentes en países como Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.

Dayanara también ha fortalecido su proyección internacional con colaboraciones junto a Paola Jara, Pipe Bueno y Arelys Henao, consolidándose como una de las voces ecuatorianas con mayor impacto regional en 2025.

Maykel, la vigencia de un referente del pop y la bachata

Maykel Cedeño se mantiene como uno de los nombres más sólidos de la música ecuatoriana. Con una trayectoria que inició en realities infantiles y se consolidó con éxitos como A prueba de todo, el artista ha logrado sostener su presencia en plataformas digitales gracias a una propuesta que fusiona bachata, pop y ritmos románticos.

En Spotify registra alrededor de 95,829 oyentes mensuales y más de 22,8 millones de reproducciones, cifras que reflejan la vigencia de su música y su capacidad para conectar con nuevas generaciones.

En 2025, Maykel continúa ampliando su alcance con colaboraciones y estrenos que refuerzan su lugar en la escena nacional. Su más reciente trabajo junto a Yilda Banchón evidencia una evolución artística que combina experiencia y frescura, mientras su comunidad en Spotify —con más de 29.742 seguidores— sigue respaldando cada lanzamiento.

Esta presencia sostenida lo posiciona no solo como un referente histórico del género, sino como uno de los artistas ecuatorianos que aún mantiene crecimiento y relevancia en plataformas digitales.

La evolución de artistas como Jombriel, Dayanara Peralta y Maykel Cedeño confirma que la música ecuatoriana vive un momento de impulso regional. Sus cifras en YouTube y Spotify, junto con el crecimiento de nuevas audiencias, muestran una escena que se diversifica y gana fuerza. El 2025 marca un punto clave: Ecuador compite, se posiciona y proyecta nuevas voces en el panorama latinoamericano.

