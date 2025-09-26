Jombriel estrena 'Jombriel de la Suerte' con El Malilla y Álex Ponce

El rapero esmeraldeño lanza su primer álbum, con 15 temas y colaboraciones de Ryan Castro y Neutro Shorty

La portada del álbum Jombriel de la suerte.

El artista ecuatoriano Jombriel lanzó Jombriel De La Suerte, su primer álbum de estudio, un proyecto que llega mientras sus sencillos previos ‘Parte y Choke’, ‘Vitamina’, ‘Porcelana’ y ‘Fire’, canciones con las cuales acumula más de 414 mil millones de reproducciones.

Un origen que cobra sentido

Originario de Esmeraldas, Ecuador, Jombriel —cuyo nombre real es Jonathan Gabriel Cedeño Romero— comenzó su carrera grabando en espacios improvisados y compartiendo música en redes antes de consolidar su presencia digital. Según Billboard, su voz rasposa y su estilo cercano lo han posicionado como uno de los artistas emergentes más escuchados en la escena urbana latinoamericana.

En Ecuador, Jombriel encabezó las listas de artistas más escuchados durante semanas consecutivas. Hace pocos dias confirmó que espera su primer hijo.

El álbum y su propuesta sonora

El disco incluye 15 pistas que atraviesan géneros como el dancehall, reguetón y sonidos influenciados por cultura digital, con producción que busca conectar con nuevas formas de consumo musical. Entre las colaboraciones figuran Neutro Shorty, DJ Maff, Alex Ponce, Ryan Castro, Alex Krack, Malilla, DJ Lalo, Lil New, DFZM, Jøtta y Pirlo.

El tema elegido como centro del álbum es Masalveo, mientras que el remix de ‘Parte y Choke’ junto a Ryan Castro y Alex Krack ya circula en plataformas luego de adelantos en redes sociales.

Sobre el álbum Jombriel declaró: “No hay manual para construir una carrera desde cero, pero sí hay ritmo, coraje y propósito”.

Recientemente, Alex Ponce publicó en sus historias de Instagram: “Entre tanta cosa salió '50/50' con Jombriel. Vayan a escucharla, salió una canción muy divertida. Vayan a verla, a escucharla y cuéntenme qué opinan”.

En paralelo a este lanzamiento, Jombriel se encuentra en Italia, continuando con la proyección internacional de su proyecto.

Tracklist de Jombriel De La Suerte

Intro

Masalveo

Fire (feat. Neutro Shorty, DJ Maff)

Pantene (feat. DJ Lalo, Lil New)

Chiquitita (feat. Malilla)

Vitamina (feat. DFZM)

La granja de Jombriel

Xcelana

50/50 (feat. Alex Ponce)

Venus (feat. Jøtta)

Parte y Choke (Remix) (feat. Ryan Castro, Alex Krack)

Perreo Fino (feat. Jøtta)

Batallón

Dansex (feat. Pirlo)

2x1

Con este lanzamiento y su crecimiento sostenido en plataformas, Jombriel posiciona su nombre en la conversación global de la música urbana, y reafirma su rol como puente entre Ecuador y la escena latina internacional.

