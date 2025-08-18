El nuevo hit de Jombriel une a Ecuador y Venezuela

La canción Fire la interpreta con Neutro Shorty y DJ Maff. La canción ocupa el primer lugar en las tendencias de YouTube

El artista ecuatoriano Jombriel estrenó Fire, una colaboración con el rapero venezolano Neutro Shorty y el productor DJ Maff. El sencillo fusiona trap latino y dancehall, y formará parte del próximo disco del cantante titulado De La Suerte.

La idea del tema surgió en Medellín, durante una sesión en el estudio de DJ Maff. Allí, Jombriel improvisó una melodía inspirada en un sonido “bien jamaiquino”, que se transformó en el eje central de la canción. La canción ocupa el primer lugar en las tendencias de YouTube Ecuador.

“Cuando terminé la canción, le dije a Maff que me imaginaba a Neutro Shorty en ella. A través de Big Soto hicimos el acercamiento y, cuando Neutro escuchó el demo, le encantó. Grabó su verso y la química fue increíble. Después viajamos a Medellín para grabar el video y quedó espectacular”, explicó Jombriel.

El artista señaló que este lanzamiento tiene un significado especial en su carrera. “Siempre soñé con grabar con Neutro Shorty, y este tema es como un sueño cumplido. Es uno de los mejores de mi álbum y le tengo mucho cariño”, afirmó.

¿Quién es Neutro Shorty?

Neutro Shorty, cuyo nombre real es Liomar Ricardo Acosta Orta (Caracas, 19 de junio de 1994), es un rapero y compositor venezolano que ha destacado por sus letras basadas en experiencias de vida y mensajes de superación. Comenzó su carrera en 2012 con 5 Historias: The Mixtape y luego lanzó álbumes como 19 Puntos, Buena Mierda y El Negocio Sucio, que lo consolidaron en la escena urbana de Venezuela. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Corina Smith, Big Soto, Duki y Ñengo Flow, y ha recibido reconocimientos en los Premios Pepsi Music. Con giras por varios países de Latinoamérica y lanzamientos recientes como Humble Boyz y Apokalypsis 2, Neutro Shorty se mantiene como una figura clave del trap y el rap en la región.

Con esta colaboración, Jombriel consolida su presencia en la escena urbana de la región, destacando la conexión entre Ecuador y Venezuela a través de la música. “Fire” se suma a la lista de propuestas que la llamada Sangre Nueva del género impulsa desde Latinoamérica.

