Christian Nodal: ¿quiso demandar a Adela Micha?

Tras la viralidad y la controversia que ha generado la última entrevista del artista, han surgido varias especulaciones.

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, publicada el 13 de agosto en el canal La Saga, continúa generando repercusiones en redes sociales. Grabada en el rancho del cantante en Houston, el material fue presentado como una conversación donde habló abiertamente sobre su vida personal y su matrimonio espiritual con Ángela Aguilar en Roma.

RELACIONADAS Billy Ray Cyrus quiere asistir a la residencia de Bad Bunny

Previo al estreno, circularon versiones en TikTok y distintos medios que señalaban que Nodal habría solicitado a Micha no difundir la entrevista debido a la naturaleza de sus declaraciones. El hecho de que ninguno de los dos se siga en Instagram alimentó las especulaciones sobre un distanciamiento.

Lo que reveló el equipo de Nodal

El periodista Gustavo Adolfo Infante abordó el tema en su canal de YouTube el 15 de agosto. Según explicó, se contactó con el equipo de relaciones públicas de Nodal y aclaró que el cantante nunca buscó detener la entrevista ni iniciar acciones legales contra Micha.

“Él quería platicar, él hubiera platicado solo con Adela, conmigo o quien hubiera sido. Tomó la decisión con Adela. Ahora dicen que Christian quería parar la entrevista por toda la ola de declaraciones sin razón que dio, dice su relaciones públicas que no es cierto. Que nunca siguió a Adela”, expresó Infante.

Las redes sociales tienen su versión

Nodal se casó con Ángela Aguilar 21 días después de separarse de Cazzu Leer más

La aclaración contrasta con la interpretación de usuarios en redes sociales, quienes consideraron la ausencia de interacción digital entre ambos como una señal de conflicto. Sin embargo, el propio Infante sostuvo que esa circunstancia no implica desacuerdo.

La entrevista, más allá de los rumores sobre su posible cancelación, se convirtió en un evento viral y aportó nuevas declaraciones de Nodal que ya forman parte de su exposición mediática.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!