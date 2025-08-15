Demi Lovato se reconcilia con el pasado: nuevo álbum y Camp Rock 3

Demi Lovato regresa al pop con una hoja de ruta clara: dejar atrás la carga emocional de sus discos más introspectivos y moverse con ligereza hacia un sonido que respire sanación y libertad. Su nuevo sencillo, Fast, es la primera señal de un noveno álbum que, según la propia artista, nace de un momento vital diferente: “Estoy feliz, enamorada y simplemente amando la vida. Y eso es de lo que trata esta música”.

Después de la incursión en el rock con Holy Fvck (2022), un proyecto que Lovato reconoce como “una pasión” pero que “no funcionó” comercialmente, la cantante y actriz ha decidido reconectar con la faceta que le dio algunos de sus mayores éxitos, como Cool for the summer. “Me di cuenta de que eso funcionó para mí, y coincide con mi estado de ánimo. Se siente auténtico con dónde estoy ahora”, declaró en una reciente entrevista.

Demi Lovato presenta su primer libro de cocina para no tener culpa al comer Leer más

En Fast, Lovato no solo retoma el pulso pop, sino que también explora un enfoque creativo más libre. “En cada otra etapa de mi vida, mis discos eran catárticos y muy intensos. Esta vez no estoy en un lugar donde tenga que escribir desde lo más profundo de un dolor. Incluso las canciones emocionales no nacen de un lugar oscuro”, explicó. Parte del cambio está en permitirse escribir desde la ficción, rompiendo la regla personal de que todo lo que canta debe ser completamente autobiográfico.

La producción del álbum está a cargo de Zhone, conocido por su trabajo con Kesha, Troye Sivan y Charli XCX. El productor describe el proyecto como “una invitación a soltar las inhibiciones”, reflejando la energía con la que Lovato ha encarado esta etapa. Canciones como Frequency fueron el punto de partida para consolidar un sonido más luminoso y con guiños sensuales, pero siempre anclado en la pista de baile.

Esta nueva etapa personal y profesional llega tras un año significativo para la artista: su debut como directora con Child Star, su boda con Jordan ‘Jutes’ Lutes y un reencuentro sobre el escenario con los Jonas Brothers para interpretar clásicos de Camp Rock.

RELACIONADAS Carlos Vives y el Grupo Niche hacen salsa un clásico del vallenato

Billy Ray Cyrus quiere asistir a la residencia de Bad Bunny Leer más

El regreso que emocionó a una generación

El regreso de Demi Lovato a los escenarios junto a los Jonas Brothers para interpretar parte del repertorio de Camp Rock revivió la infancia de miles de fanáticos. Durante el concierto inaugural del tour conmemorativo de los hermanos, Lovato cantó con Joe Jonas dos de las canciones más recordadas de la película, un guiño directo a la televisión juvenil de los 2000.

La invitación llegó directamente de Joe Jonas. “Él me dijo: ‘Oye, ¿qué vas a hacer el próximo fin de semana, el día 10? Nos encantaría que vinieras a interpretar This Is Me y Wouldn’t Change a Thing. Has sido una parte muy importante de nuestro viaje y… este espectáculo es muy importante para nosotros y nos encantaría que estuvieras allí’”, relató Lovato en el pódcast Chicks in the Office. Su respuesta fue inmediata: “Hagámoslo”.

Lovato describió la experiencia como “muy sanadora”, recordando que los tres hermanos la visitaron antes del show para conocer a su esposo y compartir tiempo juntos. “Me dieron las gracias efusivamente por haber cruzado el país para actuar con ellos… me sentí muy apreciada”, contó.

Interpretar This Is Me después de tantos años fue, para Lovato, cerrar un círculo. “Es la primera gran canción que tuve. Poder cantarla de nuevo con ellos fue algo muy especial. Terminamos la prueba de sonido y Joe dijo: ‘Sí, todavía lo tenemos’”.

Más allá de la nostalgia, la artista reconoció el valor personal de esos recuerdos: “No solo veo un proyecto en el que trabajé, veo una colección de momentos que me dieron mucha vida en un momento difícil. Ellos me dieron alegría”.

Aunque no se sabe si esta reunión volverá a repetirse, para toda una generación de fans quedará como una postal imborrable de la música pop de los 2000.

RELACIONADAS Nodal se casó con Ángela Aguilar 21 días después de separarse de Cazzu

¿Camp Rock 3 en camino?

Durante su participación en Hot Ones Versus el pasado 12 de agosto, Joe Jonas dejó entrever que un tercer filme de Camp Rock podría estar en desarrollo. Al mostrar por accidente la última nota guardada en su teléfono, el cantante leyó en voz alta Camp Rock 3, provocando la reacción incómoda de sus hermanos y un irónico “Disculpas, Disney” dirigido a la compañía. Este guiño inesperado llega días después de la actuación de Demi Lovato con los Jonas Brothers en Nueva Jersey y marca la primera pista sobre una posible nueva entrega desde 2017, cuando el elenco sugirió en tono de broma una versión dirigida a un público adulto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!