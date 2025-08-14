Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl': Todo lo que debes saber

Taylor Swift realizó el anuncio de su nuevo disco en el pódcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce

Taylor Swift anunció el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, durante una aparición en el pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce. En el programa, la cantante reveló la portada, aunque esta apareció difuminada en la grabación. El episodio se emitió el 13 de agosto, fecha y hora que coinciden con el número 13, considerado de la suerte para la artista.

Portada y concepto visual de The Life of a Showgirl

La portada, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, muestra a Swift con un top plateado con cuentas y brazaletes, parcialmente sumergida en agua, en un entorno con tonos turquesa y naranja. Según la artista, la imagen “representa el final de mi noche” durante las giras, y refleja lo que vivió fuera del escenario.

Fecha de lanzamiento y lista de canciones de The Life of a Showgirl

El álbum estará disponible el 3 de octubre de 2025 y contará con 12 canciones. Su último tema es una colaboración con Sabrina Carpenter. Swift confirmó que no habrá temas adicionales.

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl

La producción estuvo a cargo de Max Martin, Shellback y la propia Swift, quienes anteriormente trabajaron juntos en temas como We Are Never Ever Getting Back Together y Blank Space. La cantante señaló que esta vez “no hubo otros colaboradores” y que el proyecto surgió “del lugar más alegre, salvaje y dramático” de su vida.

The Life of a Showgirl fue escrito principalmente durante la etapa europea del Eras Tour en 2024. Swift alternó los conciertos con sesiones de grabación en Suecia, lo que describió como un proceso “físicamente agotador pero mentalmente estimulante”.

Inspiración y significado del color naranja The Life of a Showgirl

El concepto visual del álbum está inspirado en el mundo de las showgirls, con fotografías y un poema incluidos en la edición en vinilo. La elección del color naranja como elemento distintivo se relaciona, según Swift, con la energía y vivacidad que sentía en su vida personal durante la gira.

Ediciones especiales de The Life of a Showgirl

La edición deluxe en CD, disponible por 72 horas en su página web, ofrece tres portadas alternativas tituladas It’s Beautiful, It’s Rapturous y It’s Frightening.

