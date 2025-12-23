Expreso
Asesinato en colegio Guayaquil
El menor fue secuestrado minutos antes de ser asesinado: sujetos armados lo interceptaron frente a su vivienda y lo trasladaron en una tricimoto hasta las inmediaciones del colegio.Christian Vinueza

Ni la escuela fue refugio: asesinan a menor frente a su colegio en Guayaquil

Un estudiante de 15 años fue secuestrado y asesinado frente a su colegio, en Bastión Popular

La inseguridad volvió a irrumpir en un entorno escolar de Guayaquil. La mañana de este martes 23 de diciembre, un estudiante de primer año de bachillerato fue asesinado en las inmediaciones de su colegio, en el sector Bastión Popular, donde estudiaba en horas de la tarde. El asesinato se dio mientras decenas de alumnos abandonaban el plantel tras un evento navideño matutino.

El ataque se produjo en el bloque 10 del sector, una zona golpeada por la violencia. No hubo clases regulares ese día, sino actividades por las festividades de diciembre, lo que incrementó la presencia de estudiantes y familias en los alrededores del colegio.

Secuestro previo y traslado forzado

muerte violenta en nueva prosperina

Nueva Prosperina: confirman asesinato de tres menores tras denuncia de secuestro

Antes del crimen, el adolescente —identificado por su familia como Mauricio— fue secuestrado en los exteriores de su vivienda, en Bastión Popular. Sujetos armados lo obligaron a subir a una tricimoto y lo trasladaron hasta las inmediaciones del plantel educativo, ubicado a pocas cuadras de su casa, donde lo asesinaron.

Familiares del menor señalaron que desconocen las motivaciones del ataque y que otros hermanos del adolescente también estudian en la misma institución, en la jornada vespertina.

Disparos frente a alumnos y pánico colectivo

El asesinato ocurrió prácticamente a la salida del colegio. Según fuentes policiales, los disparos se escucharon cuando los estudiantes se retiraban del evento navideño, lo que provocó escenas de pánico y estampidas.

Ataque El crimen ocurrió a plena luz del día, cerca de las 11:00, cuando el colegio realizaba actividades por Navidad y decenas de estudiantes salían del plantel.

En la escena del crimen, Criminalística levantó al menos siete indicios balísticos de calibre 9 milímetros, evidencia de un ataque directo y planificado.

  • El caso es investigado por la Policía Nacional, que busca establecer el móvil del secuestro, las circunstancias del traslado forzado y la identidad de los responsables.

