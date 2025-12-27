La ventaja estratégica de China: Jiangxi

Esas tierras raras son utilizadas en todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes hasta tecnología de misiles

Compañía. La nueva sede del China Rare Earth Group en construcción en Ganzhou, en la provincia de Jiangxi, al este de China.

La tierra rojiza del sur de China guarda un poder latente: una enorme reserva de tierras raras explotadas sin pausa por una industria estratégica que opera con secretismo y bajo estricta vigilancia.

Las colinas de la provincia de Jiangxi albergan la mayor parte de las tierras raras de China, utilizadas en todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes hasta tecnología de misiles guiados.

Periodistas de AFP realizaron en noviembre una visita a la región, acompañados por personas que declinaron identificarse. Las empresas operadoras no aceptaron dar entrevistas.

El negocio está en auge: los sitios de procesamiento de tierras raras en China pasaron de 117 en 2010 a 2.057 en 2017, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El USGS registra actualmente 3.085 puntos en toda China, en su mayoría en las colinas de Jiangxi.

Una de las minas opera casi sin parar, según pobladores locales. “Está en marcha 24 horas al día, siete días por semana”, dijo un residente del pueblo de Banshi.

La intensa actividad minera es resultado de décadas de esfuerzos de Pekín para reforzar su posición en este sector estratégico. China logró este año una tregua provisional en la guerra comercial con Estados Unidos, cuando alivió sus estrictos controles a la exportación de tierras raras.

Washington ahora busca alternativas para sus cadenas de suministros con el objetivo de reducir su dependencia de China, pero expertos advierten que esto tomará años. Un indicio de la preocupación en Occidente es que la Unión Europea anunció medidas para reducir su dependencia de China en el suministro de estas materias primas.

El bloque europeo anunció casi 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) para apoyar proyectos de minería, refinamiento y reciclaje de materiales vitales, y propuso la creación de un centro europeo de suministro.

Dos centros de la industria

“Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras”, declaró en 1992 Deng Xiaoping, entonces presidente chino. Desde entonces, el país ha aprovechado sus reservas naturales para dominar el procesamiento y la innovación en este campo.

La industria china de tierras raras se concentra en dos centros. Una es Bayan Obo, en la región de Mongolia Interior, a la orilla del desierto del Gobi, rica en tierras raras “livianas” usadas en imanes y productos de uso diario. El otro centro, aledaño a la ciudad de Ganzhou, en la provincia de Jiangxi, se especializa en tierras raras “pesadas”, más difíciles de extraer, pero más valiosas por su uso en imanes resistentes al calor, motores de aviones de combate, sistemas de misiles guiados y láser.

Las colinas escarpadas alrededor de Ganzhou albergan las operaciones más grandes del mundo de extracción y procesamiento de elementos estratégicos “pesados”, como disprosio, itrio y terbio. Un equipo de AFP en Longnan observó filas de plantas de procesamiento de tierras raras en un distrito industrial adyacente a esos sitios de extracción.

Las tierras raras pesadas se forman a lo largo de millones de años, cuando la lluvia erosiona las rocas ígneas, las descompone y deja los elementos concentrados cerca de la superficie. Las colinas de Jiangxi, junto con su lluvia abundante y piedras naturales, lo convierten en un sitio privilegiado para la formación de estos elementos químicos.

Las autoridades han criticado formas destructivas de extracción y luchan contra los métodos usados anteriormente, que califican como “caóticos”. Una de estas prácticas, conocida como “mover montañas”, fue calificada en 2015 por el regulador industrial y tecnológico chino como un método que “causa daños irreparables”.

A lo largo del tiempo, se ha reducido drásticamente la minería sin licencia. En áreas rurales se observan rótulos que advierten contra la extracción ilegal de tierras raras, mientras que otros ofrecen recompensas por denunciar tales acciones.

La industria se ha consolidado en dos grandes empresas estatales. En una calle de Ganzhou, apodada “Avenida Tierra Rara”, se construye la sede de uno de esos gigantes, China Rare Earth Group.

Sin embargo, las colinas de la provincia aún muestran las cicatrices de las antiguas prácticas mineras, con vetas de suelo rojo abiertas entre la vegetación que intenta volver a crecer.

