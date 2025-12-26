Ataque con cuchillo en fábrica de Japón deja 15 heridos

Un empleado de 38 años fue arrestado tras atacar con cuchillo y rociar químicos en una planta de neumáticos en Mishima, Japón

Una persona atacó con un cuchillo a trabajadores de una fábrica en Japón

Este viernes 26 de diciembre, Japón se vio sacudido por un violento ataque en la ciudad de Mishima, prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio. Según el Departamento de Bomberos local, al menos 15 personas resultaron heridas en un ataque dentro de la fábrica de la empresa Yokohama Rubber.

El agresor, armado con un cuchillo de supervivencia y portando una máscara antigás, ingresó a distintos departamentos de la planta y atacó a varios trabajadores. Ocho personas fueron apuñaladas y siete más resultaron afectadas por un líquido químico, aparentemente lejía. Cinco de los heridos se encuentran en estado grave, aunque todos fueron trasladados conscientes a hospitales cercanos.

Las autoridades de Mishima informaron que alrededor de las 16:30 hora local (07:30 GMT) los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre un ataque con cuchillo en una fábrica de caucho de la prefectura de Shizuoka, donde varias personas resultaron heridas.

El sospechoso y la investigación

La policía de la prefectura de Shizuoka arrestó en el lugar a un hombre de 38 años, empleado de la fábrica, acusado de intento de asesinato. Aunque su identidad no ha sido revelada, medios japoneses como Asahi Shimbun informaron que llevaba tiempo trabajando en la planta.

El diario japonés Asahi, citando a fuentes de la investigación, señaló que el detenido portaba un cuchillo de supervivencia y llevaba puesta una máscara que aparentaba ser de gas.

La policía también está examinando el líquido utilizado contra las víctimas. Aunque algunos reportes apuntan a que podría tratarse de lejía, las autoridades aún no han confirmado su composición exacta.

