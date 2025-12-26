Más allá del Carnaval: Rio de Janeiro seduce a turistas con nueva vida cultural

La "Ciudad Maravillosa" atrae con su vida nocturna, conciertos y precios atractivos, a pesar de los desafíos de inseguridad

Personas observan la proyección navideña inspirada en el ballet clásico de Chaikovski, El cascanueces, en la fachada del Teatro Municipal de Río de Janeiro (Brasil).

Rio de Janeiro ya no solo se llena para Noche Vieja o Carnaval. La ciudad brasileña recibió este año casi dos millones de turistas extranjeros, una cifra récord, gracias a precios atractivos y una vibrante vida cultural, a pesar de la inseguridad.

Las playas, el Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Redentor siguen siendo atracciones imperdibles y altamente instagramables, pero la "Ciudad Maravillosa" ofrece cada vez más experiencias alternativas popularizadas en redes sociales.

La magia cobra vida, especialmente de noche, con samba en pequeños bares de barrio o conciertos gratuitos en la playa de Copacabana, como los masivos recitales de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, que contribuyeron a atraer las miradas del mundo.

La revista británica Time Out también puso el ojo en Rio: la Rua do Senado, en el viejo centro, fue elegida la calle más "cool" del mundo.

Flanqueada por antiguos edificios de la época colonial y revitalizada en los últimos años por bares con terrazas, esta vía es uno de los focos de la vida nocturna.

"Hoy en día, no hay temporada baja" en la ciudad, resume a la AFP Julia Zany, propietaria de dos hostales en zonas turísticas.

"Cuando piensas en Brasil, piensas en Rio de Janeiro", resume esta viajera experimentada, que ha visitado más de 30 países.

"Nos sentimos seguros"

Rio, sin embargo, es también sinónimo de violencia.

Según la ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Brasil ocupa el séptimo lugar entre los países más peligrosos del mundo en 2025, tras figurar en la sexta casilla el año pasado.

En octubre, más de 120 personas murieron en favelas de Rio durante la operación policial más mortífera en la historia del país.

Pero eso no parece amedrentar a algunos turistas.

"Si no vas a los lugares equivocados, creo que no pasará nada", dice Amélie, una turista alemana que prefirió no dar su apellido. "Nos sentimos seguros todo el tiempo que estuvimos aquí", insiste.

Según la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur), 1,97 millones de turistas extranjeros visitaron Rio de Janeiro entre enero y noviembre.

La cifra representa un récord, con un aumento de 46% en comparación con el mismo periodo del año anterior y se inscribe también en un crecimiento sin precedentes en todo Brasil (+40%), con 8,3 millones de visitantes extranjeros.

La afluencia masiva de turistas no agrada a todos.

Cecile Mendonça, que vive cerca del punto de partida del tren que sube a la colina donde se erige el Corcovado, se queja de los atascos, las playas abarrotadas y el aumento de la delincuencia callejera.

"A veces solo quiero huir", confiesa.

Visibilidad... y bajos costos

Las preocupaciones de Cecile son ajenas a Belén Moral, quien disfruta de una caipiriña en la playa de Ipanema.

"Brasil siempre será mi primera opción", dice esta turista argentina, que viajó a Rio para su despedida de soltera.

Y no se debe solo a los hermosos paisajes: "El tipo de cambio es favorable" respecto al peso argentino, explica Belén.

El ayuntamiento ha invertido en campañas en redes sociales, particularmente en TikTok, para "dar visibilidad a Rio como destino turístico", según la agencia municipal de turismo Riotur.

El franco-británico Samuel Marot se inspiró en las bellas escenas filmadas en Rio para el filme "Ainda Estou Aqui" ("Aún estoy aquí"), ganador este año del Oscar a Mejor Película Extranjera, para elegir este destino.

Una vez allí, aprovechó la rica oferta cultural de la ciudad "sin gastar mucho".

Nicolas Belissent, un franco-estadounidense que vive en Reino Unido, está encantado con la calidez de Rio, en todos los sentidos de la palabra.

"Hay ciudades en Estados Unidos donde hace calor (todo el año), pero lo que me atrae de Rio es que todo el mundo se divierte junto en la calle, sin importar la edad o procedencia", comenta.

