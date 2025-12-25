Jair Bolsonaro operado "con éxito" por una hernia: esto se sabe

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que sostiene una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado "con éxito" este jueves 25 de diciembre para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

En prisión desde finales de noviembre, Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención el miércoles para internarse en un hospital de Brasilia donde fue operado por una hernia este jueves.

"Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia", anunció Michelle Bolsonaro, en una publicación de Instagram.

La cirugía comenzó poco después de las 09:15 hora local (12H15 GMT), informó una portavoz del hospital a la AFP. AFP

La cirugía comenzó poco después de las 09:15 hora local (12H15 GMT), informó una portavoz del hospital a la AFP. Los médicos del expresidente de ultraderecha (2019-2022) anticipan que la operación tardará unas cuatro horas y que su internación se prolongará entre cinco y siete días más.

"Es una cirugía compleja, no existe cirugía sencilla. Pero es una cirugía estandarizada (...) programada, así que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones", explicó el miércoles el doctor Claudio Birolini.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Después de la operación, los médicos evaluarán si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, dijo Birolini.

