Google Trends 2025: Top 10 canciones más tarareadas en las búsquedas de Google

En 2025, la música volvió a demostrar su poder como lenguaje universal. Una de las funciones más curiosas de Google es la búsqueda por tarareo: basta con cantar o tararear una melodía para que el algoritmo identifique la canción. Esta herramienta, integrada en Google Search y YouTube, se ha convertido en un recurso cotidiano para millones de usuarios que recuerdan fragmentos de melodías pero no letras completas.

RELACIONADAS Bad Bunny lidera Spotify Wrapped 2025 y Ecuador vive su propio fenómeno con Jombriel

Google Trends, la plataforma que analiza las tendencias de búsqueda en tiempo real, publicó este año el listado de las canciones más tarareadas en el mundo. El ranking no solo refleja popularidad, sino también la capacidad de ciertos temas para quedarse en la memoria colectiva gracias a sus melodías pegajosas.

Top 10 de canciones más tarareadas en Google 2025

Dentro del top hay canciones de artistas en escala global, la mayoría de estas alcanzaron el punto más alto de popularidad debido a su uso en trends de redes sociales como Instagram o TikTok. Así mismo, algunas corresponden a películas que fueron populares durante el año.

1.- Golden - HUNTR/X

Golden fue la canción más reproducida del mundo en 2025, alcanzó el #1 en el Billboard Global 200 y también en el Global Excl. U.S. La canción forma parte de la banda sonora de la película animada KPop Demon Hunters, estrenada en Netflix y en cines selectos. El éxito del filme impulsó la popularidad del tema.

2.- Ordinary - Alex Warren

Alcanzó el puesto #2 en el ranking mundial, solo detrás de Golden de HUNTR/X, lo que confirma su enorme alcance internacional. Fue una de las canciones más reproducidas en Spotify y YouTube durante 2025, con millones de streams diarios en su pico de popularidad.

3.- PASSO BEM SOLTO – ATLXS

Fue publicada el 18 de febrero de 2025 y pertenece al género funk brasileño / rave funk, con un tempo de 115-116 BPM y una duración breve. Su éxito se debió principalmente a la viralidad en TikTok y YouTube Shorts, donde se usó en miles de videos y edits, convirtiéndose en un himno de fiestas y tendencias digitales.

4.- Anxiety – Doechii

La canción fue originalmente publicada en YouTube en 2019, pero permaneció relativamente desconocida. En marzo de 2025, Doechii la regrabó y lanzó oficialmente bajo Top Dawg Entertainment y Capitol Records, tras su explosión en TikTok a inicios de 2025, con miles de usuarios utilizando fragmentos para expresar emociones y situaciones cotidianas. La canción Incluye un sample prominente de “Somebody That I Used to Know” (2011) de Gotye y Kimbra.

5.- Pretty Little Baby - Connie Francis

Publicada en 1960, Pretty Little Baby pertenece al repertorio pop melódico de Connie Francis, una de las voces femeninas más reconocidas de la época. Fragmentos del tema se popularizaron en TikTok y Reels, especialmente en videos con estética retro o en tendencias que recuperan música de los años 50 y 60. El revival de canciones clásicas en playlists de Spotify y YouTube impulsó su regreso, atrayendo tanto a nuevas generaciones como a oyentes que crecieron con la música de Francis.

6.- MONTAGEM TOMADA - MXZI7

Publicada en 2025, MONTAGEM TOMADA pertenece al género funk carioca / rave funk, caracterizado por bases electrónicas intensas, percusión marcada y samples vocales. La canción se popularizó en miles de videos cortos, especialmente en tendencias de baile y edits con estética rave. Su ritmo intenso y repetitivo la convirtió en un recurso frecuente para creadores de contenido.

7.- ჩუბინა - East Duo

East Duo es un dúo emergente de Georgia que mezcla sonidos tradicionales con pop alternativo. El tema está interpretado en georgiano, lo que le dio un aire distintivo y exótico para audiencias internacionales. Combina elementos de folk caucásico con bases electrónicas modernas, creando un sonido híbrido que llamó la atención en plataformas globales.

RELACIONADAS Black Sun traslada su música de los escenarios al cómic

8.- sayidat qaldi - haneen Elshater – Haneen

Publicada en 2025 por la cantante egipcia Haneen Elshater, la canción mezcla balada romántica con elementos de pop árabe contemporáneo. Se caracteriza por una interpretación vocal intensa y melódica, acompañada de arreglos modernos que fusionan tradición árabe con producción global. La letra gira en torno al amor profundo y la devoción, un tema universal que conectó con audiencias más allá de la región.

9.- Love Me Not - Ravyn Lenae

Forma parte del repertorio más reciente de Ravyn Lenae, lanzado en 2025 como sencillo independiente tras el éxito de su álbum Hypnos (2022). Se caracteriza por una fusión de neo-soul, R&B alternativo y producción electrónica minimalista, con un enfoque en la voz etérea y melódica de Lenae. La canción se popularizó en videos de estética romántica y melancólica, convirtiéndose en banda sonora de miles de clips virales.

10.- Abracadabra - Lady Gaga

Abracadabra marcó el regreso de Gaga a un sonido más experimental, con tintes de electro-pop y referencias a la estética mágica y performática que caracteriza su carrera. Se caracteriza por un beat electrónico intenso, coros expansivos y un estribillo hipnótico que la hace fácilmente reconocible. La letra juega con metáforas de hechizos y encantamientos, explorando el poder del amor y la atracción como fuerzas mágicas.

Spotify Wrapped 2025 llegó con nuevas funciones: así puede verlo en Ecuador Leer más

¿Qué es Google Trends y por qué importa este ranking?

Google Trends es una herramienta gratuita que muestra qué temas, palabras o canciones concentran mayor interés en las búsquedas. Permite comparar tendencias por región, idioma y periodo de tiempo.

La búsqueda por tarareo, lanzada en 2020 y perfeccionada en los últimos años, utiliza inteligencia artificial para reconocer patrones melódicos. Así, aunque un usuario no recuerde la letra exacta, puede encontrar la canción con solo cantar o tararear unos segundos.

¿Quieres leer más contenido de calidad? SUSCRÍBETE AQUÍ