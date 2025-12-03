Black Sun traslada su música de los escenarios al cómic

Una joven mercenaria atraviesa un territorio en busca de un artefacto misterioso. La superficie está marcada por símbolos que desconoce, pero su forma despierta una intuición antigua. Adentro habita un ser que emerge con violencia, casi aniquilándola.

Ese primer enfrentamiento abre un conflicto entre fuerzas invisibles y memoria personal. La protagonista sobrevive y emprende una búsqueda que combina armamento, misticismo y una pregunta insistente: ¿qué se libera cuando se rompe el equilibrio entre luz y sombra?

La historia es el punto de partida del cómic Black sun, una expansión narrativa inspirada en el último disco de la banda ecuatoriano-finlandesa del mismo nombre. El proyecto no adapta las canciones, sino que construye un universo visual y argumental que opera en paralelo al álbum y sus videos musicales.

El cómic forma parte de un conjunto de obras que, desde 2020, ha apostado por la evolución de la agrupación. Entre ellas está un cortometraje musical de 22 minutos que acompañó el lanzamiento de su disco previo, Silent enemy, y que obtuvo múltiples premios internacionales.

La banda explica que la decisión de trasladar su obra a otros lenguajes estuvo motivada por la necesidad de explorar la relación entre narrativa y sonido y de proyectarse hacia nuevos formatos.

“Este último disco es un renacer de la banda, de hecho por eso es un álbum homónimo”, señala Nicolás Estrada, baterista y líder del proyecto. “Jugamos mucho con lo visual, con el concepto místico del sol negro, de los eclipses y todo ese misticismo y simbolismo. Lo que hemos logrado con este disco en cuanto a calidad auditiva merecía algo acorde, por eso el cómic”.

Una marcada evolución

Desde 2024, la formación de Black Sun está integrada por Netta Laurenne (voz), Santiago Salem (bajo), Nicolás Estrada (batería), Christopher Gruenberg (guitarra) y Nino Laurenne (guitarra). La incorporación de Laurenne y Gruenberg abrió un espacio para un lenguaje más cercano al metal melódico y las estructuras progresivas.

El grupo sostiene que esos cambios no respondieron a un giro estilístico premeditado, sino a una necesidad interna de transformación. “Había un punto en el que sentíamos que seguir haciendo lo mismo no tenía sentido, porque la banda ya no era la misma gente, ni las mismas energías”, afirma Estrada. “Lo que estábamos buscando era movernos, incomodarnos, cuestionarnos cómo sonaba Black Sun y por qué sonaba así”.

La nueva propuesta musical, añade, se concibió en base a ambientes, texturas y atmósferas que los sacaron de su zona de confort. Bajo esa lógica de laboratorio sonoro se construyó el álbum más reciente. Las sesiones se hicieron con capas de guitarras procesadas, líneas vocales múltiples y secciones que operan más como secuencias narrativas que como estrofas o coros. La banda afirma que ese diseño respondió a la intención de abordar cada pieza como un pequeño universo.

Estrada describe el método de trabajo como una exploración abierta: “Queríamos piezas que respiren, que evolucionen, que tensionen. Si el resultado era raro o difícil, lo aceptábamos, porque para nosotros lo importante era que la música contara algo más que melodías bonitas”.

El trabajo vocal de Netta Laurenne emergió como uno de los ejes conceptuales del proceso. “Ella tiene una expresividad que nos permitió arriesgarnos. Había frases que sabíamos que no eran ‘melódicas’, pero transmitían algo que no se lograba con armonías perfectas. Empezamos a pensar la voz como un instrumento dramático, como algo que podía quebrarse, distorsionarse, susurrar o gritar si la historia lo pedía”, agrega Estrada.

Para la banda, el resultado es menos un catálogo de canciones que un documento de transición. Los músicos describen el álbum como una experiencia en la que conviven capas de conflicto, energía y experimentación. Estrada resume ese momento con una reflexión que también funciona como declaración de principios: “No buscamos que este disco sea fácil. No buscamos que se entienda de inmediato. Lo hicimos porque necesitábamos hacerlo. Y si eso implica equivocarnos, ensuciarnos o dejar zonas oscuras, está bien. La música no es un ejercicio de perfección, es un lugar para encontrarse y perderse. Este álbum es eso: un viaje que quizás no tiene un destino claro, pero que tenía que ocurrir”.

La propuesta incluye varios videos de sus canciones y un cómic que narra la historia de una joven mercenaria. Cortesía

Una de las canciones centrales del proyecto, Man without a shadow, aborda ideas vinculadas a identidad, verdad y transformación. Netta Laurenne la describe así: “Es una reflexión sobre lo que queda cuando la humanidad pierde su sombra: cuando cada mentira, miedo e ilusión se desvanece y solo la esencia de la luz permanece para hablar… Cuando la luz se vuelve lo suficientemente humana como para caminar entre nosotros, no para salvar, sino para recordar. El sonido de la conciencia reconociéndose en la oscuridad, el eco de lo que podríamos ser si dejáramos de darle la espalda”, comenta.

Una gira internacional en marcha

Black Sun se formó en 2002 y, desde entonces, su audiencia se ha desarrollado principalmente en la capital ecuatoriana. “La mayoría de fans están en Quito. Quito es una ciudad que tiene muchísimo rock y hemos tenido las presentaciones más importantes de nuestra carrera aquí”, explica Estrada. Menciona conciertos como teloneros de Mago de Oz y de Judas Priest, así como sus presentaciones previas en el Quitofest.

Por ello, un retorno a la capital está contemplado el próximo año, cuando también lleven a cabo un hito para la banda; su primera gira europea.

”Vamos a empezar en Ecuador, en Quito y Guayaquil de seguro. Pero de ahí viene lo fuerte, que es Europa. Es algo que siempre hemos querido hacer, y que ahora, con dos miembros de la banda finlandeses, ya no es solo un deseo, sino una obligación”.

La banda tiene confirmados dos festivales de verano en el viejo continente, y planea presentaciones en Finlandia, Alemania y España.

Paralelamente, trabajan en material inédito. “Va a ser un poco más versátil musicalmente, y sin duda estamos apostando por nuevos públicos, por llegar a los más jóvenes”, añade Estrada.

