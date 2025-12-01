Quito en clave de fiesta: más de una docena de conciertos para celebrar a la ciudad

En Quito, las fiestas siempre empiezan antes de que llegue diciembre. La ciudad se enciende con el sonido de las chivas que suben y bajan por las avenidas, con el aroma del canelazo que se reparte en vasos improvisados y con los campeonatos de cuarenta que se multiplican en oficinas, casas y barrios. Pero nada anuncia mejor las Fiestas de Quito que la música.

Cada año, los conciertos reúnen a familias enteras, grupos de amigos, fanáticos del rock, amantes de la tecnocumbia y curiosos que solo quieren bailar hasta tarde. Entre el 4 y el 7 de diciembre, la capital tendrá escenarios encendidos en norte, centro, sur y valles, con una programación que incluye desde bandas históricas hasta proyectos jóvenes que llegan por primera vez a la agenda oficial.

El 4 de diciembre, las festividades arrancan con “La Trilogía Cumbiera” en el Teatro Nacional Sucre, donde Papaya Dada, La Familia Orquesta y Azuquito compartirán escenario desde las 19:00 en una noche pensada para celebrar a Quito con música ecuatoriana en todo su esplendor.

Papaya Dada llega con un estilo irreverente y una mezcla vibrante de sonidos urbanos y contemporáneos. En 2024, la agrupación alcanzó un logro inesperado: su tema Amapola, interpretado junto a la banda colombiana Cumbia Stars, se convirtió en la canción más escuchada y solicitada del año en radios nacionales. El impulso continuó con otros sencillos como Ayayay, Ojalá y Julio Jaramillo, que también formarán parte de su presentación durante la velada.

“Es súper importante para nosotros, que somos una banda de cumbia que hace sus propias letras. Lo más normal aquí en Ecuador es que las bandas de cumbia toquen covers; incluso las más famosas interpretan adaptaciones de canciones peruanas, italianas o ecuatorianas. Para nosotros es trascendental que nuestros temas sean propios y que tengan nuestra esencia”, indica Esteban Portugal, director de la agrupación.

La Familia, por su parte, aportará la energía festiva y tradicional que ha conectado a varias generaciones, mientras que Azuquito sumará su cadencia tropical para asegurar que el público termine bailando.

Ese mismo día, horas antes, a las 15:00, la Plaza Cívica Eloy Alfaro (Av. Alonso de Angulo y César Chiriboga) será el escenario de la serenata Mi lindo Quito, con Medardo Javier y su Orquesta, Prisma, Kristina Dalgo, el grupo de bomba Luis Carlos y el Ballet Los Andes: una tarde pensada para las familias y para la evocación de los clásicos quiteños.

Del son al folclore

El 5 de diciembre promete una jornada cargada de memoria y celebración folclórica. En el Teatro Variedades Ernesto Albán, a las 18:00, el Grupo Yavirac presentará “¡Viva Quito, carajo!”, un concierto-homenaje con un repertorio que recorre pasacalles, albazos y sanjuanitos emblemáticos, entre ellos El Chulla Quiteño, Balcón Quiteño, Qué lindo es mi Quito y La Tuna Quiteña.

Mientras tanto, la Casa de la Música será sede de “El Chulla Concierto”. Desde las 20:00, la Banda 24 de Mayo y Don Medardo y sus Players pondrán a bailar al público con sus temas más reconocidos.

La velada incluirá un momento especialmente emotivo: Willie y Paola Tamayo rendirán homenaje a su madre, Paulina Tamayo, interpretando algunos de los temas más populares de la artista, a un mes de su fallecimiento.

Ese día la fiesta también se vivirá en las calles de la capital, cuando a las 18:00 arranque el tradicional Amazonazo en la intersección de Veintimilla y Amazonas, un recorrido festivo que hará bailar a la ciudad con orquestas populares como La Familia.

6 de diciembre, el día más esperado

El 6 de diciembre, día central de las fiestas, la oferta musical amplía su espectro y se reparte por varios puntos de la ciudad. Desde la mañana, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogerá el Festival del Pasacalle en dos jornadas (11:00–16:00 y 18:00–23:00), un espacio dedicado a bandas, comparsas y agrupaciones que mantienen viva esta tradición identitaria.

En el barrio La Concepción, El Machalazo se presenta como “un encuentro desde los barrios con música y alegría” (16:00–22:00), una convocatoria comunitaria que busca revivir el espíritu de las fiestas barriales. Al caer la tarde, el Auditorio de la Cámara de Comercio será sede del Trova Fest 2025, un especial en homenaje a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Fito Páez, que reunirá a Fernando Aramis, Cristina y Antonio Cilio, Danny Mayorga, Andrés Cazar y el Ensamble de Trova Contraste: cuatro horas de música dedicadas a quienes valoran la canción de autor.

La noche del 6 despliega opciones que van desde la fiesta popular hasta el pop masivo. En Sabai, en Cumbayá, el Canelazo Party reunirá a Don Medardo y sus Players, El Miche, Alpiste Latin Group y DJ Exxon Valdez, en una propuesta pensada para quienes buscan una celebración centrada en el baile.

En la Deportiva Cumbayá, en cambio, arrancará el Cumbafest 2025, un festival gastronómico y musical que abre puertas a las 17:00 y se extiende hasta las 03:00 del domingo 7. El cartel incluye a Swing Original Monks, Jombriel, Machaka, Los Caverna y Sonora Dinamita.

Swing Original Monks llega con el impulso de su reciente gira europea y el festejo de sus quince años sobre los escenarios. “En quince años pasan muchas cosas. Hemos vivido giras, grabaciones, crisis, pausas, enfermedades, incluso otros trabajos. Muchas bandas se separan a los cinco o diez años, pero nosotros seguimos, siempre activos”, dijo Gabriel Baumann, cantante de la banda, en una entrevista.

La agrupación presentará un setlist que incluye sus temas más populares, como Grita pregonero, además de canciones de su disco más reciente, Volcánico.

Cantarle al amor

Para cerrar el 6 de diciembre, el cantante Lasso llegará a la capital con su Malcriado World Tour, un recital en el que el artista venezolano interpretará algunos de sus mayores éxitos, como Ojos marrones, Hasta ese día, Corriendo con tijeras y su tema viral junto a Yami Safie, En otra vida. El concierto está previsto para las 20:00 en el Teatro San Gabriel.

El cantante Lasso dará un concierto en el Teatro San Gabriel de la capital. Cortesía

Para finalizar las festividades, el domingo 7 de diciembre el Teatro México acogerá a los alumnos y bailaores de Oddra González, Escuela de Arte y Flamenco, quienes presentarán el espectáculo A mi manera, un homenaje a las Fiestas de Quito. Será un show cargado de fuerza, ritmo y emoción que rinde tributo tanto a la capital como a la esencia más auténtica del flamenco. La presentación está programada para las 17:00.

