Así fue el regreso de Nervosa a Ecuador para el cierre del Quitofest

La iluminación de Nervosa se ciñe sobre la frontgirl Prika Amaral que es la líder e integrante fundadora de esta banda de thrash metal.

La guitarrista brasileña Prika Amaral y la griega Helena Kotina volvieron a Ecuador el pasado fin se semana. Son el tándem de Nervosa que esta vez hicieron debutar en la capital a la baterista Gabriela Abud y a la bajista Emmelie Herwegh.

El Escenario 2 del Quitofest las recibió a las 18:20 del domingo pasado, como estaba previsto, y ante la audiencia fluctuante de unas 10 mil personas. Tocaron justo después de los argentinos Horcas y antes de los quiteños Descomunal.

Mientras estos últimos hacían su presentación –junto con Lucifer, voz de la banda Delirio, como invitada–, las integrantes de Nervosa ofrecieron una rueda de prensa en una de las carpas que los organizadores habían montado tras los escenarios.

Kotina y la –líder y vocalista– Amaral se habían presentado en el auditorio La Ideal, en octubre de 2022. “Siempre fuimos muy bien recibidos por todos los chicos, por toda la escena”, ratificó la compositora brasileña. “Lo que estamos haciendo es cumplir un sueño y lo hacemos por pasión (...) Si tienes amor por lo que haces, eso va a darle sentido a todo en la música”.

El célebre guitarrista líder de Sepultura, Andreas Kisser, las había nombrado en una rueda de prensa del Quito Fest (2017), como una de las bandas destacadas de la escena brasileña. La primera llegada de Nervosa a Ecuador se dio hace una década, para el concierto que realizaron en la ACJ (Asociación de Jóvenes Cristianos).

Sobre la pregunta de EXPRESO en cuanto a la diferencia entre encarar a audiencias de menor aforo y a los miles de asistentes del Quitofest, Prika Amaral explicó en un español con acento porteño que ambos tipos de escenarios “hacen parte de la vida del músico profesional. En lugares pequeños podemos estar más cerca de la gente, podemos sentir más la energía; pero en grandes festivales es una emoción, un sueño para mucha gente, la estructura es muy buena y la oportunidad de encontrarnos con otros músicos y personas es algo encantadora”.

Para Helena Kotina, fue “lindo verlos (a sus seguidores) ahí abajo, ver que se saben las canciones y disfrutando todo porque estas nuevas generaciones son el futuro de la escena del metal”. Emmelie Herwegh señaló –ente gestos de aprobación de Gabriela Abud– que las “inspira ver a chicas jóvenes, músicas entrando en la escena y haciéndose visibles por redes sociales”.

Después del despliegue de tenacidad que este cuarteto hizo en Ecuador, con Amaral usando una máscara de Diablo Huma (Espíritu del agua en la cultura Caranqui) durante el inicio de la canción “Guided by Evil” (del álbum ‘Perpetual Chaos’, 2021), continuarán con una gira que las llevará a conmemorar sus 15 años de trayectoria en Sao Paulo, el 5 de diciembre, ahí sí con la presencia de otra de sus bajistas, la griega Hel Pyre.

Horcas sorprendió a los asistentes al Quitofest con la versión de “Seek and Destroy” (Metallica) en la que el guitarrista Sebastián Coria tomó el micrófono. Luis Fernando Fonseca

La destacada participación de bandas argentinas en esta edición

A la emotiva participación de los punk rockers 2 Minutos durante la jornada del sábado 29 de noviembre, en el Parque Bicentenario, le sobrevinieron encuentros en la carpa de prensa del Quitofest con los músicos de Horcas, esa noche.

Este quinteto, de thrash metal, se presentó el domingo a las 18:20. Como homenaje póstumo, incluyeron la proyección fotográfica de figuras insignes de músicos argentinos como Osvaldo Civile (fundador de la banda), Pato Larralde, Ricardo Iorio, Willy Quiroga o Pappo durante la interpretación del tema “Vencer” (‘Eternos’, 1999).

Los cinco integrantes de Horcas volvieron al escenario invitados por A.N.I.M.A.L. para el cierre del festival a las 22:00. El bajista Cristian ‘Titi’ Lapolla también se había puesto la máscara de Diablo Huma y el vocalista / guitarrista Andrés Jiménez presentó “Cop Killer” (‘Poder Latino’, 1998) como un alegato por la defensa colectiva de los derechos en Latinoamérica.

En las voces se alternó con Walter Meza y Lucas Bravo, de Horcas, mientras en el círculo del pogo reaparecieron bengalas encendidas como las que brillaron durante los puntos memorables de los shows de las bandas argentinas que conformaron este año el cartel del festival, incluida Bersuit Vergarabat.

