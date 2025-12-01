Quitofest 2025: dos escenarios y 150.000 asistentes coparon el Bicentenario

Según las primeras estimaciones, más de 150.000 personas llegaron al parque ​Bicentenario

El parque Bicentenario volvió a latir al ritmo del Quitofest. Tres días, dos escenarios y un cartel que mezcló agrupaciones con una amplia trayectoria con propuestas jóvenes encendieron el festival independiente más grande del país.

Según las primeras estimaciones de las autoridades, más de 150.000 personas llegaron al parque Bicentenario para celebrar los 491 años de la capital.

Este 2025, el festival tuvo una novedad que movió a la escena local: audiciones abiertas. Más de 600 bandas se postularon y 12 lograron subirse a los escenarios oficiales.

Allí compartieron espacio con agrupaciones internacionales como Bersuit Vergarabat, Amigos Invisibles y Orsihas, además de históricos nacionales como Guardarraya, que regresaron a un lugar que conocen de memoria.

El resultado fue un público diverso que saltó entre distintos géneros: rock, pop, cumbia, punk, indie y alternativas que convivieron sin choques ni pausas.

De acuerdo con el Municipio, pese a la asistencia masiva, el festival transcurrió sin mayores incidentes. Solo el sábado, la gran cantidad de asistentes que estaban afuera del recinto rompieron las barreras e ingresaron al festival, sin embargo no hubo personas heridas.

“Se ha demostrado que tener dos escenarios es muy eficiente. Permite el cambio de bandas sin que la música se detenga. Que 150.000 personas hayan disfrutado sin incidentes dice mucho de la organización”, comentó el alcalde, Pabel Muñoz, durante un recorrido.

Último día lleno de metal

La producción estuvo a cargo de Fundación Música Joven, que se encargó del despliegue técnico y logístico del festival.

El cierre del Quitofest tuvo energía de metal. El último día reunió a los argentinos Horcas y Animal, y a las brasileñas Nervosa, que hicieron retumbar el Bicentenario.

La potencia local también se hizo escuchar con Descomunal, Eblis Desperation, Hijos de Quien y Diego y los Gatos del Callejón, entre otros, quienes completaron un fin de semana que reafirmó por qué el Quitofest sigue siendo un ritual para miles.

