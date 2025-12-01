Sancionan a pasajero que rompió un vidrio y a otro que ingresó con licor al Trolebús

Una nueva ordenanza extiende las mismas normas de uso y sanciones que ya rigen en el Metro de Quito

El pasajero rompió el vidrio de un nuevo trolebús eléctrico al recostarse sobre él.

Dos usuarios del sistema de transporte municipal enfrentan multas tras la aprobación de la ordenanza que extiende las mismas normas de uso y sanciones que ya rigen en el Metro de Quito.

En la parada El Ejido, el un pasajero en aparente estado etílico rompió el vidrio de un nuevo trolebús eléctrico luego de recostarse sobre él.

La escena, que sorprendió a quienes esperaban en la unidad, acabó con el hombre detenido. Ahora deberá enfrentar una multa de $ 235 o 20 horas de trabajo comunitario, además de cubrir el costo del daño.

Horas más tarde del 29 de noviembre de 2025, en la parada El Florón, otro usuario fue retenido cuando intentaba viajar con una botella de licor dentro de la unidad. También quedó detenido y recibirá una sanción considerada grave: $ 117,50 o 10 horas de trabajo comunitario.

Controles permanentes

De acuerdo con información del Municipio, los operativos se realizaron de manera conjunta entre el equipo de seguridad de la Empresa de Pasajeros, los Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Control, que es la institución encargada de ejecutar estas sanciones.

Las autoridades municipales anticipan que estos controles se mantendrán durante todas las celebraciones de diciembre. El mensaje es claro: festejar sí, pero sin poner en riesgo a otros ni dañar los bienes públicos.

Con la nueva ordenanza se busca ordenar la convivencia en uno de los servicios más utilizados de la ciudad y fijar responsabilidades claras para los usuarios.

Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, detalló que la ordenanza busca establecer normas de convivencia, derechos, obligaciones, prohibiciones y un régimen sancionador para los usuarios del sistema, así como medidas para garantizar sus derechos, incluidos grupos prioritarios.

