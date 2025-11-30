Expreso
  Quito

Monumento Quito
El monumento incluye una bicicleta blanca, símbolo de los ciclistas fallecidos en las vías.Foto: Matthew Herrera

Quito devela monumento en memoria de las víctimas de siniestros de tránsito

El monumento en homenajes a las víctimas de siniestros de tránsito está en el parque La Carolina

Un monumento en homenaje a las víctimas de siniestros de tránsito fue develado este 30 de noviembre de 2025 en el parque La Carolina, en el norte de Quito. 

El acto se realizó en el mes en que se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, una fecha que busca visibilizar la magnitud de un problema que cada año enluta a miles de familias en el país.

La estructura, que incluye una bicicleta blanca, símbolo mundial de los ciclistas fallecidos, y figuras que representan a una familia quebrada por la pérdida, pretende convertirse en un recordatorio permanente de la fragilidad de la vida en las vías.

“Que este monumento no sea solo el recuerdo de una familia desmembrada, sino una llamada al respeto que todos los actores viales merecemos”, dijo la concejal Fernanda Racines durante el evento. 

Señaló que el Municipio ejecuta varias acciones para reducir los siniestros, aunque insistió en la corresponsabilidad de los conductores en el cumplimiento de las normas.

Instalación de radares educativos

Andrea Flores, coordinadora de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global, destacó que la instalación del monumento busca visibilizar un problema que se mantiene como crítico en Quito. “Es un llamado a las autoridades, pero también a los conductores, mencionó. Agregó que los controles de velocidad son necesarios y efectivos.

Flores anunció que Bloomberg entregará en calidad de donación seis radares educativos que serán colocados en puntos críticos de la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. La instalación está prevista para diciembre como parte de la campaña Cada vida cuenta, relanzada para reforzar la conciencia ciudadana.

Varias reformas al COIP

Para Juan Pablo Rosales, presidente de la Asociación de Peatones de Quito, el monumento representa el vacío que dejan los fallecidos y la urgencia de actuar con firmeza. “Es una familia afectada, una comunidad afectada cada vez que un siniestro cobra una vida”, señaló.

El activista enfatizó la necesidad de reducir los límites de velocidad y establecer reglas claras para evitar la impunidad.

En esta línea, la Coalición por la Movilidad, que agrupa a más de 60 organizaciones del país, propone actualizar las sanciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que sean proporcionales, claras y efectivas. 

Los ajustes plantean endurecer las medidas relacionadas con el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de modificar patrones de comportamiento y garantizar un marco normativo más coherente.

