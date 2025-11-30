Infractores harán trabajo comunitario en el Quitofest

Las personas que eligen el trabajo comunitario realizan diversas tareas, según la época del año. En abril, por ejemplo, limpiaron el parque de Guápulo (foto)

Para la 22° edición del Quitofest se espera la llegada de alrededor de 25.000 espectadores cada día, entre este viernes 28 y domingo 30 de noviembre de 2025. Para coordinar que todo se mantenga en orden con tan alta cantidad de gente reunida en un mismo lugar, el Parque Bicentenario, es necesario contar con personal suficiente que ayude en diversas tareas.

Por eso, un grupo de 150 infractores que eligieron adherirse al Programa de Trabajo Comunitario en lugar de pagar multas por haber violado normativas vigentes en ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito se unirán al equipo municipal que laborará durante estas tres jornadas en las inmediaciones del parque. Sus tareas serán las de limpieza y de orientación para los asistentes en los diferentes servicios y los dos escenarios que existen en el parque.

El grupo estará a cargo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), que es la encargada de velar porque las sanciones se cumplan. El espíritu de este programa es que la gente reflexione sobre los incumplimientos o violaciones a la normativa y que aporte de forma activa a las necesidades de la ciudad y a su cuidado.

Según la AMC, esto se aplica para quienes reciben sanciones por libar en espacio público, infringir en temas de cuidado y bienestar animal, dañan la infraestructura del Metro de Quito o violan sus reglas, realizan actividades económicas sin licencia, mal uso del espacio público, daños de bienes públicos, etc.

Dónde laboran y qué hacen quienes cumplen con trabajo comunitario

Normalmente, estas personas colaboran en mingas, reforestación, limpieza de espacio público, pintura de bordillos, retiro de propaganda electoral y actividades afines. Pero en eventos grandes como el regreso a clases, el festival Quito Luz de América y ahora el Quitofest se reúnen grupos con mayor cantidad de personas para que se distribuyan por sectores y puedan ayudar en lo que dispongan los encargados.

La AMC coordina con las entidades municipales para conocer sus necesidades y evaluar en qué tareas se pueden incluir grupo de trabajadores comunitarios. Ellos deben cumplir con un número determinado de horas de labores, que se establece dependiendo de su infracción y del valor de su multa. Además, las multas pueden pagarse total o parcialmente con este mecanismo.

