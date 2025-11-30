Exconcejal pide que los capitalinos lleven la Serenata Quiteña a Noboa

La serenat quiteña es uno de los eventos detenidos por el Sercop

En 2024, sí se realizó la Serenata Quiteña en la Plaza Grande.

La tradicional serenata quiteña del 5 de diciembre, una ceremonia que se ha mantenido por 66 años, no se realizará este 2025. Así lo confirmó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, al señalar que el evento es uno de los procesos frenados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), lo que impide su organización.

Muñoz explicó que, pese a que tras una reunión con el secretario de Cultura se lograron habilitar dos procesos, el tiempo técnico ya no permite coordinar eventos por las Fiestas de Quito. Entre los actos que no se realizarán están la serenata quiteña, en la Plaza Grande, y el concierto Chicha con Corbatín, previsto en el coliseo Rumiñahui.

El evento es uno de los más tradicionales y simbólicas de la capital: cada 5 de diciembre por la noche, el alcalde, acompañado de la banda municipal, una comitiva y juegos pirotécnicos, cruza la Plaza Grande para ofrecer al presidente de la República una serenata desde el atrio.

El mandatario suele corresponder asomándose al balcón presidencial e invitando al alcalde a ingresar al Palacio de Carondelet.

La propuesta de exconcejal

La suspensión del acto ha generado reacciones diversas, pero una declaración llamó la atención en redes sociales. Antonio Ricaurte, exconcejal de Quito en 2002 y 2014, publicó en su cuenta de X un llamado directo a la ciudadanía:

“Si el alcalde no quiere llevarle la serenata quiteña al Presidente, entonces que sea el pueblo de Quito el que le lleve serenata”, escribió.

Ricaurte añadió que esta sería la primera vez en 66 años que la tradición no se cumple. “¡Eso no puede ser! ¡¡Viva Quito!!”, concluyó en su mensaje.

En varias ocasiones, Muñoz ha cuestionado la ausencia de canales de comunicación efectivos con el Gobierno. Recordó que el presidente de la República ofreció en diciembre de 2022 financiar la ampliación del Metro de Quito, pero hasta la fecha no se ha concretado ningún avance.

Si el alcalde no quiere llevarle la serenata quiteña al Presidente, entonces que sea el pueblo de Quito el que le lleve serenata. Esta sería la primera vez en 66 AÑOS que no se cumple con esa tradición. ¡Eso no puede ser! ¡¡Viva Quito!! 🔵🔴🔵 pic.twitter.com/CWPanKO5mq — AntonioRicaurteOficial (@RicaurteOficial) November 28, 2025

