Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

alcalde Pabel Muñoz
El alcalde Pabel Muñoz se refirió en una entrevista radial sobre los procesos que están suspendidos para fiestas de Quito.Captura de video

Pabel Muñoz confirma decisión sobre la Serenata Quiteña: “No tenemos tiempo”

Alcalde Pabel Muñoz: “Con los procesos detenidos ya no alcanza para la serenata quiteña”

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió este miércoles en una entrevista radial sobre la suspensión de varios procesos para las Fiestas de Quito 2025, lo que impide la realización de eventos tradicionales como la serenata quiteña. El burgomaestre cuestionó la actuación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que mantiene detenidos cerca de 60 procedimientos municipales.

Le invitamos a que lea: Venta de acciones de Motiva no afecta operación del Aeropuerto de Quito: Quiport

Muñoz recalcó que el equipo encargado de realizar los procesos “lleva más de 20 años en el Municipio” y que los procesos se iniciaron con suficiente anticipación. “El Municipio no nació en los dos años y medio que yo estoy, es gente que sabe hacer procesos. En julio iniciamos las contrataciones, es decir, seis meses antes de las fiestas. Sin embargo, nos pararon procesos sin la debida justificación”, aseguró.

Incluso mencionó que el alcalde de Guayaquil también había reportado problemas similares en los preparativos de las fiestas de octubre en esa ciudad.

Daniel Suscal, del restaurante Añoranza en La Ronda, Centro de Quito, espera que los ciudadanos se animen a festejar en esta calle.

Fiestas de Quito 2025: El 'Machalazo' y bailes populares regresan a los barrios

Leer más

Sercop confirma dos procesos subsanados, pero el tiempo no alcanza

Tras el comunicado difundido por Sercop en sus redes sociales, el organismo informó que el 25 de noviembre recibió al secretario de Cultura del Municipio y a su equipo para revisar las observaciones de varios procedimientos.

Según el Sercop, ya se encuentran subsanados:

LICS-MDMQ-2025-3902 – USD 494.307,43

LICS-MDMQ-2025-3903 – USD 317.682,22

Estos contratos suman un monto referencial de $ 811.989,65. No obstante, el Sercop recordó que aún espera respuestas sobre otros procesos pendientes “con el fin de asegurar transparencia y permitir que la capital celebre su fundación”.

Muñoz respondió que, pese a haberse habilitado estas contrataciones, ya no existe tiempo técnico para organizar eventos clave, entre ellos la serenata quiteña y el concierto Chicha con Corbatín, programado para el coliseo Rumiñahui. “Empezó en nuestro proyecto, tuvo gran aceptación. Es un género con muchos seguidores”, señaló.

RELACIONADAS

Procesos de comunicación y obras también paralizados

El alcalde advirtió que la paralización afecta no solo a las fiestas, sino también a campañas educomunicacionales destinadas a frenar los siniestros de tránsito. “Todos los contratos de comunicación y pauta están parados”, dijo.

concejo metropolitano de Quito

Concejal critica la falta de liderazgo para Fiestas de Quito: ¿Qué está pasando?

Leer más

Cuestionó además la falta de avances en proyectos estructurales. “En los últimos tres años no se han hecho obras para Quito. ¿Hay una sola obra en la ciudad?”, expresó.

Uno de los procesos críticos que permanece sin avance es el de los estudios para la extensión del Metro de Quito hasta la Ofelia, detenido desde hace un mes. “Tenemos dos ofertas; una quedó fuera por errores. No nos dan luz verde para avanzar con los estudios”, añadió.

Muñoz insistió en que esta situación evidencia que el Municipio enfrenta limitaciones operativas y financieras: “Ni siquiera tengo los recursos para montar la serenata de Quito porque el proceso sigue detenido. Siendo 26 de noviembre, ya no alcanzamos”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. PSG vs Tottenham HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Willian Pacho en Champions League

  2. Gabriela Pazmiño Yépez: "Mi hija no dejará de brillar"

  3. Prestadores externos advierten: No habrá atención a partir del 1 de diciembre

  4. Chile capacita a agentes penitenciarios de Ecuador con apoyo de la Unión Europea

  5. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  3. Ministerio de Finanzas y devolución del IVA: ¿Cuál es su responsabilidad?

  4. ¿Cuándo es el feriado por la Fundación de Quito, es nacional y debe recuperarse?

  5. ¿Qué medidas tomará el Estado tras las audiencias sobre la devolución del IVA?

Te recomendamos