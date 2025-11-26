Pabel Muñoz confirma decisión sobre la Serenata Quiteña: “No tenemos tiempo”

Alcalde Pabel Muñoz: “Con los procesos detenidos ya no alcanza para la serenata quiteña”

El alcalde Pabel Muñoz se refirió en una entrevista radial sobre los procesos que están suspendidos para fiestas de Quito.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió este miércoles en una entrevista radial sobre la suspensión de varios procesos para las Fiestas de Quito 2025, lo que impide la realización de eventos tradicionales como la serenata quiteña. El burgomaestre cuestionó la actuación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que mantiene detenidos cerca de 60 procedimientos municipales.

Muñoz recalcó que el equipo encargado de realizar los procesos “lleva más de 20 años en el Municipio” y que los procesos se iniciaron con suficiente anticipación. “El Municipio no nació en los dos años y medio que yo estoy, es gente que sabe hacer procesos. En julio iniciamos las contrataciones, es decir, seis meses antes de las fiestas. Sin embargo, nos pararon procesos sin la debida justificación”, aseguró.

Incluso mencionó que el alcalde de Guayaquil también había reportado problemas similares en los preparativos de las fiestas de octubre en esa ciudad.

Sercop confirma dos procesos subsanados, pero el tiempo no alcanza

Tras el comunicado difundido por Sercop en sus redes sociales, el organismo informó que el 25 de noviembre recibió al secretario de Cultura del Municipio y a su equipo para revisar las observaciones de varios procedimientos.

Según el Sercop, ya se encuentran subsanados:

LICS-MDMQ-2025-3902 – USD 494.307,43

LICS-MDMQ-2025-3903 – USD 317.682,22

Estos contratos suman un monto referencial de $ 811.989,65. No obstante, el Sercop recordó que aún espera respuestas sobre otros procesos pendientes “con el fin de asegurar transparencia y permitir que la capital celebre su fundación”.

Este 25 de noviembre, el Secretario de Cultura del @MunicipioQuito fue recibido por el @SERCOPec, junto a su equipo de compras públicas. Se revisaron los hallazgos que debían justificarse para avanzar con los procedimientos de las Fiestas de Quito:



Procesos subsanados:

✅… pic.twitter.com/83J7zZHFJv — SERCOP 🇪🇨 (@SERCOPec) November 25, 2025

Muñoz respondió que, pese a haberse habilitado estas contrataciones, ya no existe tiempo técnico para organizar eventos clave, entre ellos la serenata quiteña y el concierto Chicha con Corbatín, programado para el coliseo Rumiñahui. “Empezó en nuestro proyecto, tuvo gran aceptación. Es un género con muchos seguidores”, señaló.

Procesos de comunicación y obras también paralizados

El alcalde advirtió que la paralización afecta no solo a las fiestas, sino también a campañas educomunicacionales destinadas a frenar los siniestros de tránsito. “Todos los contratos de comunicación y pauta están parados”, dijo.

Cuestionó además la falta de avances en proyectos estructurales. “En los últimos tres años no se han hecho obras para Quito. ¿Hay una sola obra en la ciudad?”, expresó.

Uno de los procesos críticos que permanece sin avance es el de los estudios para la extensión del Metro de Quito hasta la Ofelia, detenido desde hace un mes. “Tenemos dos ofertas; una quedó fuera por errores. No nos dan luz verde para avanzar con los estudios”, añadió.

Muñoz insistió en que esta situación evidencia que el Municipio enfrenta limitaciones operativas y financieras: “Ni siquiera tengo los recursos para montar la serenata de Quito porque el proceso sigue detenido. Siendo 26 de noviembre, ya no alcanzamos”.

