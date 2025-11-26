Auto se incendió en la Villaflora y causó alarma en Quito
Las llamas afectaron la parte delantera del auto, cuando circulaba por la avenida Rodrigo de Chávez, en el sur de Quito
Un auto se incendió en Quito la mañana de este 26 de noviembre de 2025, cuando el vehículo circulaba por la avenida Rodrigo de Chávez, en el sector de Villaflora, sur de la ciudad. Según informó el ECU 911, los socorristas del Cuerpo de Bomberos de la capital llegaron al sitio y sofocaron el fuego.
En un video difundido por la entidad de emergencia se observa que las llamas afectaron la parte delantera del auto, en la zona del motor. El vehículo plomo quedó detenido sobre uno de los carriles centrales y provocó el cierre de ese punto de la av. Rodrigo de Chávez.
Se conoció que los ocupantes abandonaron el auto, cuando comenzaron las llamas. Por ello, no se registraron personas heridas debido a este percance.
Luego de sofocar el incendio, el vehículo fue removido del sector y el tránsito se habilitó en el lugar, por ello el paso de los automotores está habilitado.
Cierres por desfile de los mercados
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recordó a la ciudadanía que existen más de 10 cierres de vías en el Centro Histórico por el desfile de los mercados, el cual realiza su recorrido desde el sector de la Basílica hasta la Plaza de San Francisco.
