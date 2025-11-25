Fiestas de Quito 2025: Eventos y desfiles del 26 de noviembre
Quito se alista para celebrar a lo grande: Desfile “Los mercados saludan a Quito” abrirá la agenda festival
El Municipio de Quito afinó los últimos detalles de la programación especial con la que la ciudad celebrará su historia, su cultura y su identidad. La agenda de actividades —que se desarrollará durante las próximas semanas— busca fortalecer la imagen del Distrito Metropolitano como un destino de experiencias únicas y un orgullo para sus habitantes.
Le invitamos a que lea: El Panecillo se ilumina: así avanza el montaje del pesebre gigante en Quito
Uno de los eventos más esperados es el tradicional desfile “Los mercados saludan a Quito”, una cita vibrante y profundamente simbólica que reúne a comerciantes, comparsas, carros alegóricos y bandas de pueblo de los mercados municipales. Desde las 08:00 de este 26 de noviembre, las delegaciones rendirán homenaje a la capital con una puesta en escena colorida y participativa.
Reina de Quito 2025: Así se viven los días finales antes de la elecciónLeer más
El recorrido iniciará en el Parque Benito Juárez, en la intersección de las calles Venezuela y Bogotá. Desde allí avanzará por la calle Venezuela, pasará frente al Municipio de Quito, girará por la calle Bolívar y finalizará en la histórica Plaza San Francisco, uno de los escenarios más emblemáticos del Centro Histórico.
Un desfile para disfrutar en familia
La jornada celebrará la diversidad y la identidad de los centros de abasto de la ciudad. A lo largo del trayecto, los asistentes podrán disfrutar de bailes tradicionales, expresiones artísticas, trajes típicos y representaciones que destacan la importancia del comercio popular en la vida económica y social de Quito.
El desfile, además, se consolida como una oportunidad para vivir la ciudad desde sus raíces y conectar con las comunidades que la mantienen en constante movimiento.
Show artístico desde las 12:00 en la Plaza San Francisco
La fiesta continuará en la Plaza San Francisco con un gran show artístico desde las 12:00 hasta las 18:00. Música, danza y expresiones culturales se unirán en un evento abierto al público que promete cerrar la jornada con energía y unión comunitaria.
Artistas invitados:
- Lluvia Andina
- Alma Musa
- Sabrina Calderón
- Lorena Tonato
- La Vagancia & Anderick
- Rock Star
Premios y reconocimientos
Como parte de la celebración, el Municipio entregará reconocimientos a las delegaciones más destacadas en tres categorías:
- Mejor comparsa
- Mejor carro alegórico
- Mejor mercado uniformado