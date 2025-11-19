Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Trolebuses Quito
En el Trole, Ecovía y alimentadores regirán las mismas normas de uso y sanciones que en el Metro de Quito.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Trole y Ecovía tendrán multas por mala conducta: estas son las nuevas reglas

La medida busca ordenar la convivencia en uno de los servicios más utilizados de la ciudad

El Concejo Metropolitano aprobó, con 17 votos a favor, la ordenanza que extiende al sistema Metrobus Q, que incluye el Trolebús, la Ecovía y sus alimentadores, las mismas normas de uso y sanciones que ya rigen en el Metro de Quito. 

Te invitamos a leer: Compra de hornado en Quito: se revelan más detalles del caso 'Chancho pillo'

La medida busca ordenar la convivencia en uno de los servicios más utilizados de la ciudad y fijar responsabilidades claras para los usuarios.

Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó que la ordenanza busca establecer normas de convivencia, derechos, obligaciones, prohibiciones y un régimen sancionador para los usuarios del sistema, así como medidas para garantizar sus derechos, incluidos grupos prioritarios.

RELACIONADAS

El documento clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas que pueden reemplazarse por trabajo comunitario.

¿Qué se considera una infracción leve?

  • No respetar las filas.

  • Consumir alimentos no permitidos.

  • Recostarse o apoyarse en las puertas de las unidades.

  • Hacer proselitismo político o religioso.

  • Ingresar con mascotas sin correa o arnés.

  • No recoger los desechos de los animales.

Estas faltas implican multas equivalentes al 10 % del salario básico unificado (SBU).

Infracciones graves

Estas infracciones incluyen sentarse en lugares no permitidos; fumar, vapear o consumir drogas; beber alcohol dentro del sistema; arrojar basura; agredir verbalmente al personal de control.

Este tipo de comportamiento será sancionado con el 25 % del SBU.

Infracciones muy graves

Las conductas más severas incluyen dañar, rayar o ensuciar la infraestructura, ingresar a estaciones o paradas sin pagar; agredir físicamente al personal; activar sin justificación los botones de emergencia; utilizar espacios para publicidad sin permiso y cometer actos de acoso, violencia o discriminación.

Estas faltas tendrán una multa del 50 % del SBU, la más alta del régimen.

RELACIONADAS

Las sanciones podrán reemplazarse por trabajo comunitario. Cada hora cumplida equivaldrá al 2,5 % del SBU, según detalla la ordenanza.

Con la aprobación, el sistema Metrobus Q incorpora por primera vez un marco sancionatorio tan detallado como el del Metro de Quito, en un intento por mejorar la convivencia y reducir los conflictos cotidianos en el transporte público capitalino.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Penn Badgley rompe el silencio y habla abiertamente sobre los 'pérdidas' su esposa

  3. Robertson recordó a Diogo Jota en la celebración escocesa: mira aquí el video

  4. Pachuca vs Pumas: Duelo de ecuatorianos en el Play-in de la Liga MX

  5. Nueva protesta de la Generación Z coincide con desfile militar en México

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

  3. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  4. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  5. Comisión Anticorrupción alerta sobre corrupción en compras públicas y uso de recursos

Te recomendamos