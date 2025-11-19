Matriculación vehicular y otros trámites se suspenden por 48 horas en Quito

En la página web de la AMT solo estarán habilitados tres trámites en línea

El servicio de revisión técnica vehicular operará con normalidad en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que varios de sus servicios estarán temporalmente restringidos debido al mantenimiento técnico que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ejecutará durante las próximas 48 horas.

La intervención busca fortalecer la estabilidad, seguridad y desempeño de la plataforma nacional.

Durante este periodo (19 y 20 de noviembre de 2025), únicamente permanecerán habilitados en la página web de la AMT los siguientes trámites en línea:

- Renovación del permiso de circulación

- Matriculación de vehículos exonerados

- Cambios de especie

Además, los trámites presenciales en los centros de matriculación Bicentenario (norte) y Quitumbe (sur) permanecerán suspendidos hasta la conclusión del mantenimiento.

¿Qué pasará con la revisión técnica vehicular?

La AMT aclaró que el servicio de revisión técnica vehicular operará con normalidad en los seis centros autorizados del Distrito Metropolitano de Quito.

Sin embargo, durante las 48 horas de intervención no será posible liberar vehículos de los Centros de Retención Vehicular, debido a la suspensión temporal del sistema nacional.

Una vez finalizados los trabajos, la ANT anunció que se normalizarán los servicios y se ampliarán los horarios de atención. Además, se validarán los turnos previamente asignados sin necesidad de generar uno nuevo y se ampliará la vigencia de las licencias de conducir mediante resolución institucional.

La AMT y la ANT informarán oportunamente sobre el restablecimiento total de los servicios.

