Lo más buscado en Google en 2025: desde Charlie Kirk hasta Geminis IA
Las búsquedas globales reflejaron el impacto de la IA, el deporte y hechos políticos que marcaron el 2025
El Informe Anual de Tendencias de Google ya está disponible y revela cuáles fueron los temas que marcaron las búsquedas globales durante 2025. Este año, las consultas realizadas por usuarios de distintos países estuvieron dominadas por el auge de las herramientas de inteligencia artificial, el interés por grandes eventos deportivos, la atención sobre figuras políticas y la cobertura de noticias de coyuntura.
En la categoría de “Lo más buscado”, la tecnología se ubicó en el primer lugar. La protagonista fue Geminis IA, la aplicación desarrollada por Google DeepMind que promete optimizar tareas y procesar grandes volúmenes de información con mayor velocidad y precisión. Su presencia en el ranking confirma la acelerada incorporación de la IA en el día a día de millones de usuarios.
En el ámbito deportivo, uno de los picos de búsquedas lo generó el enfrentamiento entre India e Inglaterra en el torneo internacional de críquet, un duelo que movilizó a audiencias masivas en Asia y Europa.La agenda informativa también dejó su huella en las tendencias globales.
Entre las noticias más buscadas de 2025, destacó la muerte del activista político de derecha Charlie Kirk, que generó un fuerte interés informativo a escala global. También las consultas sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos, la elección del nuevo Papa el 8 de mayo de 2025 y el incendio en Los Ángeles, ocurrido a inicios de año y que dejó importantes daños y pérdidas humanas.
Estos datos reflejan cómo estos hechos influyeron en las dinámicas digitales y consolidaron a Google como una de las principales fuentes para acceder a información actualizada.
Lo más buscado
- Geminis
- India vs. Inglaterra
- Charlie Kirk
- Copa Mundial de Clubes
- India vs. Australia
Las noticias más buscadas
- Asesinato de Charlie Kirk
- Irán
- Cierre del gobierno de EE. UU.
- Nuevo Papa elegido
- Incendios en Los Ángeles
Las muertes más buscadas
- Charlie Kirk
- Ozzy Osbourne
- Hulk Hogan
- Michelle Trachtenberg
- Diane Keaton
Personalidades del año en búsquedas
- Kendrick Lamar
- Jimmy Kimmel
- Tyler Robinson
- Papa León XIV
- Shedeur Sanders
Los atletas más buscados en Google
- Terence Crawford
- Rory McIlroy
- Shedeur Sanders
- Shai Gilgeous-Alexander
- Jalen Hurts
Equipos deportivos
- París Saint-Germain FC
- SL Benfica
- Azulejos de Toronto
- Reyes del Punjab
- Capitales de Delhi
Videojuegos más populares en las búsquedas de Google
- Asaltantes del arco
- Campo de batalla 6
- Hebras
- Ficción dividida
- Claro oscuro: Expedición 33
Comida y bebidas
- Miel caliente
- Cásate conmigo, pollo
- Chimichurri
- Pudín de chía
- Chili de pollo blanco
Canciones en tendencia
- Dorado - HUNTR/X
- Ordinario - Alex Warren
- PASSO BEM SOLTO - ATLXS
- Ansiedad - Doechii
- Bebé bonito - Connie Francis
Google Maps: Top Librerías
- Librería Lello, Distrito de Oporto, Portugal
- animar la tienda principal de Ikebukuro, Tokio, Japón
- El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, Argentina
- Shakespeare and Company, Île-de-France, Francia
- Librería Acqua Alta, Véneto, Italia
Google Maps: Top Estación de Tránsito
- Estación de Kioto, Kioto, Japón
- Estación de Nagoya, Aichi, Japón
- Estación de Tokio, Tokio, Japón
- Estación de Lyon, Isla de Francia, Francia
- Estación de Hakata, Fukuoka, Japón
Google Maps: Top Jardines Botánicos
- Jardín Botánico Lalbagh, Karnataka, India
- Real Jardín Botánico de Kew, Reino Unido
- Jardín Botánico de Bogor, Java Occidental, Indonesia
- Jardín Botánico de Singapur, Singapur
- Proyecto Edén, Reino Unido
En 2025, las búsquedas en Google volvieron a funcionar como un termómetro global que refleja, en tiempo real, los intereses, inquietudes y curiosidades de millones de personas.
Este año, la inteligencia artificial reafirmó su posición como uno de los temas más influyentes dentro de la conversación pública, acompañada por eventos deportivos, figuras políticas y sucesos que marcaron tendencia en distintas regiones del mundo.
El informe “Año en Búsquedas” no solo presenta un compendio de cifras, sino que ofrece una mirada al impacto cultural y social detrás de cada consulta. Es, en esencia, una fotografía del momento: muestra cómo los temas más relevantes moldearon las dinámicas informativas y cómo las plataformas digitales siguen conectando a las audiencias con aquello que define la agenda global.
