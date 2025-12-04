Lo más buscado en Google en 2025: desde Charlie Kirk hasta Geminis IA

Las búsquedas globales reflejaron el impacto de la IA, el deporte y hechos políticos que marcaron el 2025

Referencial.El buscador de Google, eje de las consultas que marcaron las tendencias de 2025

El Informe Anual de Tendencias de Google ya está disponible y revela cuáles fueron los temas que marcaron las búsquedas globales durante 2025. Este año, las consultas realizadas por usuarios de distintos países estuvieron dominadas por el auge de las herramientas de inteligencia artificial, el interés por grandes eventos deportivos, la atención sobre figuras políticas y la cobertura de noticias de coyuntura.

En la categoría de “Lo más buscado”, la tecnología se ubicó en el primer lugar. La protagonista fue Geminis IA, la aplicación desarrollada por Google DeepMind que promete optimizar tareas y procesar grandes volúmenes de información con mayor velocidad y precisión. Su presencia en el ranking confirma la acelerada incorporación de la IA en el día a día de millones de usuarios.

En el ámbito deportivo, uno de los picos de búsquedas lo generó el enfrentamiento entre India e Inglaterra en el torneo internacional de críquet, un duelo que movilizó a audiencias masivas en Asia y Europa.La agenda informativa también dejó su huella en las tendencias globales.

Perú planteará a la OEA exigir información previa antes de otorgar asilo Leer más

Entre las noticias más buscadas de 2025, destacó la muerte del activista político de derecha Charlie Kirk, que generó un fuerte interés informativo a escala global. También las consultas sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos, la elección del nuevo Papa el 8 de mayo de 2025 y el incendio en Los Ángeles, ocurrido a inicios de año y que dejó importantes daños y pérdidas humanas.

Estos datos reflejan cómo estos hechos influyeron en las dinámicas digitales y consolidaron a Google como una de las principales fuentes para acceder a información actualizada.

Lo más buscado

Geminis

India vs. Inglaterra

Charlie Kirk

Copa Mundial de Clubes

India vs. Australia

Las noticias más buscadas

Asesinato de Charlie Kirk

Irán

Cierre del gobierno de EE. UU.

Nuevo Papa elegido

Incendios en Los Ángeles

Las muertes más buscadas

Charlie Kirk

Ozzy Osbourne

Hulk Hogan

Michelle Trachtenberg

Diane Keaton

Personalidades del año en búsquedas



Kendrick Lamar

Jimmy Kimmel

Tyler Robinson

Papa León XIV

Shedeur Sanders

Los atletas más buscados en Google

Terence Crawford

Rory McIlroy

Shedeur Sanders

Shai Gilgeous-Alexander

Jalen Hurts

Equipos deportivos



París Saint-Germain FC

SL Benfica

Azulejos de Toronto

Reyes del Punjab

Capitales de Delhi

Videojuegos más populares en las búsquedas de Google

Asaltantes del arco

Campo de batalla 6

Hebras

Ficción dividida

Claro oscuro: Expedición 33

Comida y bebidas

Miel caliente

Cásate conmigo, pollo

Chimichurri

Pudín de chía

Chili de pollo blanco

Canciones en tendencia

Dorado - HUNTR/X

Ordinario - Alex Warren

PASSO BEM SOLTO - ATLXS

Ansiedad - Doechii

Bebé bonito - Connie Francis

Google Maps: Top Librerías

Librería Lello, Distrito de Oporto, Portugal

animar la tienda principal de Ikebukuro, Tokio, Japón

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, Argentina

Shakespeare and Company, Île-de-France, Francia

Librería Acqua Alta, Véneto, Italia

Google Maps: Top Estación de Tránsito

Estación de Kioto, Kioto, Japón

Estación de Nagoya, Aichi, Japón

Estación de Tokio, Tokio, Japón

Estación de Lyon, Isla de Francia, Francia

Estación de Hakata, Fukuoka, Japón

Google Maps: Top Jardines Botánicos

Jardín Botánico Lalbagh, Karnataka, India

Real Jardín Botánico de Kew, Reino Unido

Jardín Botánico de Bogor, Java Occidental, Indonesia

Jardín Botánico de Singapur, Singapur

Proyecto Edén, Reino Unido

En 2025, las búsquedas en Google volvieron a funcionar como un termómetro global que refleja, en tiempo real, los intereses, inquietudes y curiosidades de millones de personas.

Este año, la inteligencia artificial reafirmó su posición como uno de los temas más influyentes dentro de la conversación pública, acompañada por eventos deportivos, figuras políticas y sucesos que marcaron tendencia en distintas regiones del mundo.

El informe “Año en Búsquedas” no solo presenta un compendio de cifras, sino que ofrece una mirada al impacto cultural y social detrás de cada consulta. Es, en esencia, una fotografía del momento: muestra cómo los temas más relevantes moldearon las dinámicas informativas y cómo las plataformas digitales siguen conectando a las audiencias con aquello que define la agenda global.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!