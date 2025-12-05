Celebridades que deslumbraron en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sorteo final de la Copa Mundial 2026 es más que deporte. El evento aperturó con la intervención de artistas de categoría

Presentación de Andrea Bocelli durante la gala del sorteo de fase de grupos para la Copa Mundial 2026.

El sorteo final de la Copa Mundial 2026, que arrancó a las 12:00 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., es más que fútbol y selección de equipos: esta edición incorpora la presencia de cuatro artistas de renombre.

Las estrellas fueron anunciadas semanas antes, generando expectativas en la audiencia y, sobre todo, curiosidad por la diversidad de géneros musicales que se reunirían en un mismo escenario. Esa mezcla de estilos es, justamente, uno de los sellos distintivos del sorteo de la fase de grupos 2026.

Los presentadores Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez dejaron por un momento su faceta actoral para convertirse en anfitriones del evento. A ellos se sumaron el tenor italiano Andrea Bocelli, la estrella del pop Robbie Williams y la galardonada Nicole Scherzinger.

Pero no serán los únicos: con su energía característica, la agrupación Village People también se anunció, anticipando ya su emblemática interpretación del clásico Y.M.C.A.

Detalles de la gala: artitas, canciones y presentaciones

A las 12:03, Bocelli abrió el evento con una presentación cargada de emotividad y sentimiento. Con su voz de tenor y al compás de los violines, dejó escuchar las primeras líneas de Nessun Dorma, un clásico de la ópera vinculado a ceremonias mundialistas.

Minutos después, el ambiente cambió para dar paso a los tres presentadores, quienes no dudaron en bromear y crear una dinámica conjunta. Casi veinte minutos más tarde llegó el turno de Williams, quien no estuvo solo, lo acompañó Scherzinger.

Juntos envolvieron el show con una actuación que incluyó el tema Desire, el himno oficial de este Mundial 2026.

Al concluir, y tras algunos comentarios improvisados de los anfitriones, dio inicio el sorteo, un momento que mantuvo a todos en tensión. Esa expectativa se disipó con la sorpresiva intervención de Lauryn Hill junto al hijo de Bob Marley, YG Marley.

Un enérgico “¡Come on, FIFA!” (“¡Vamos, FIFA!”) irrumpió entre las líneas de Praise Jah in the Moonlight, acompañado de un rap.

El sorteo continuó con la definición de los grupos. Después de casi 45 minutos de lotería e incertidumbre, Village People hizo su aparición para cambiar por completo el ambiente y cerrar, como se anticipaba, con el icónico tema Y.M.C.A.. Los característicos disfraces de la agrupación no faltaron, y hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañó la presentación con un baile desde el público. Así concluyó la gala.

