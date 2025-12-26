Guayaquil reactiva el cobro de la patente tras 10 años sin ajustes

El Concejo aprobó en primer debate una reforma tributaria que eleva aportes a grandes patrimonios y redefine tarifas

La reforma aún no es definitiva: deberá volver al Concejo para un segundo debate antes de entrar en vigencia.

Mientras la atención pública se concentra en el cierre de año, el Concejo Municipal de Guayaquil avanzó este viernes 26 de diciembre con una reforma al esquema de cobro de la patente municipal. En una sesión extraordinaria, se aprobó en primer debate una actualización que modifica las tarifas anuales vigentes desde 2014.

Una reforma que llega tras una década

El concejal Arturo Escala defendió la propuesta señalando que la falta de ajustes durante más de una década generó distorsiones en el sistema y una distribución desigual de la carga tributaria. Según explicó, el nuevo esquema busca que los contribuyentes con mayor patrimonio aporten más al fisco municipal.

Entre los cambios planteados consta el incremento del valor máximo de la patente, que pasará de 20.000 a 25.000 dólares para patrimonios superiores a seis millones de dólares. Desde el Concejo se insistió en que la medida afectará a menos del 1 % de los contribuyentes y que responde a criterios de proporcionalidad.

Sin embargo, la reforma no se limita a los grandes patrimonios. La propuesta elimina la tarifa única para profesionales obligados a llevar contabilidad, quienes deberán tributar bajo la tabla general, mientras se mantiene una tarifa fija de 15 dólares para quienes no están obligados a llevarla.

El proyecto también incorpora ajustes derivados de un fallo de la Corte Constitucional, al establecer que el impuesto se calcule únicamente sobre el patrimonio ubicado dentro del cantón. A la par, se anuncian beneficios sociales, como un descuento del 50 % para personas con discapacidad, cuidadores y adultos mayores, además de la exención para quienes mantienen una relación de dependencia laboral.

Normativa “La reforma introduce un descuento del 50% para personas con discapacidad y sus cuidadores, ajusta el tope máximo de manera proporcional afectando solo al 0,85% de contribuyentes de mayor capacidad económica y alinea la base imponible con el mandato de la Corte

Constitucional”, puntualizó Escala.

No es un impuesto nuevo, pero sí más exigente

Desde el área financiera del Municipio se aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una actualización del tributo vigente. Con esta reforma, la administración municipal espera recaudar alrededor de seis millones de dólares adicionales por este concepto.

La sesión fue presidida por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, sin la presencia del alcalde Aquiles Álvarez. Cortesía

Durante el debate, la concejala Nelly Pullas recordó que los contribuyentes con domicilio tributario en Guayaquil están obligados a obtener la patente en la ciudad. El concejal Alfredo Bautista respaldó la reforma, calificándola como un paso hacia un cobro más equitativo.

Además, el Concejo aprobó un convenio con Parques EP para la actualización del inventario y del plan de gestión del arbolado urbano, en el marco del programa CAF 16, enfocado en movilidad sostenible y adaptación al cambio climático.

“Quiero decirles que este convenio no sólo establece un marco legal y administrativo de cooperación, sino que realmente reafirma la voluntad del Municipio de Guayaquil, que es invertir de manera responsable y transparente los recursos públicos, mediante transferencias no reembolsables, que permiten fortalecer proyectos y acciones orientadas

al mejoramiento y al mantenimiento de parques, áreas verdes y espacios públicos”, destacó a la vez la concejala Emily Vera.

El segundo debate, la próxima prueba política

La sesión fue presidida por la vicealcaldesa Tatiana Coronel y se desarrolló sin la presencia del alcalde Aquiles Álvarez. La propuesta de la patente deberá volver al Concejo para su segundo debate antes de una eventual aprobación definitiva.

