Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

El decimocuarto sueldo beneficia a trabajadores y jubilados. Conoce cómo calcularlo y las fechas límite de pago

Cuando comienza a acercarse marzo en la Costa y agosto en la Sierra, muchos trabajadores en Ecuador esperan con ansias un ingreso extra que alivia los gastos escolares: el decimocuarto sueldo. Este bono, también llamado bono escolar, no es un simple extra, sino un apoyo pensado para ayudar a cubrir uniformes, útiles y matrículas.

En 2026, este beneficio equivale a 482 dólares, el Salario Básico Unificado (SBU) vigente. Aplica no solo para empleados en relación de dependencia, sino también para jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y la Policía Nacional, y trabajadoras domésticas.

El décimo cuarto sueldo se puede recibir completo o mensualizado, según la elección del trabajador. Para optar por la mensualización, se debe presentar una solicitud por escrito al empleador durante los primeros 15 días de enero.

Fechas de pago del decimocuarto sueldo 2026

El calendario de pago depende del ciclo escolar de cada región, ya que este beneficio acompaña el inicio de clases.

Costa y Galápagos: clases desde abril, pago hasta el 15 de marzo.

Sierra y Amazonía: clases desde septiembre, pago hasta el 15 de agosto.

Si el trabajador eligió mensualizar el décimo, en lugar de recibir los 482 dólares completos, obtendrá un monto proporcional cada mes. Así, en marzo o agosto no verá el total del bono, pero sí un pago parcial que suma al final del año.

Cómo calcular tu décimo cuarto sueldo 2026

Calcular este bono es más sencillo de lo que parece. El periodo laboral considerado varía según la región:

Costa y Galápagos: del 1 de marzo al último día de febrero.

Sierra y Amazonía: del 1 de agosto al 31 de julio.

El Ministerio del Trabajo dispone de un simulador en línea que permite ingresar tu salario y tiempo trabajado para conocer exactamente cuánto te corresponde.

Esta herramienta es útil, sobre todo si el trabajador decidió mensualizar el pago o ha tenido variaciones en su salario durante el año.

Quiénes reciben el décimo cuarto sueldo

Además de los empleados en relación de dependencia, el bono alcanza a otros grupos:

Jubilados y pensionistas del IESS

Pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional

Trabajadoras domésticas

Este beneficio es automático, siempre y cuando los beneficiarios cumplan los requisitos legales de antigüedad.

