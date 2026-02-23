Petroecuador perdonó $853 millones de deuda al Estado en 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó con retraso las estadísticas fiscales de 2025. Escondida en una nota al pie, casi al final de un Excel, estaba la explicación de un movimiento que nadie esperaba, del 28 de diciembre, donde se menciona que Petroecuador condonó $853 millones al presupuesto del Estado, con lo que se redujo el déficit oficial de 2025.

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CORDES) detectó la operación y la analizó en su boletín Cordes Opina del 20 de febrero de 2026. Su conclusión es directa: el resultado fiscal presentado por el gobierno es engañoso. Sin ese movimiento contable, el déficit del Presupuesto General del Estado (PGE) habría superado los $5.400 millones al año. Con él, el MEF cerró diciembre con apenas $229 millones, el mes que históricamente registra los números más altos del año.

¿Por qué importa cómo se registró la operación?

Para CORDES, el problema no es solo la cifra sino cómo se registró. Una condonación de deuda debería anotarse como financiamiento, es decir, debajo de la línea, y no como un ingreso que mejora el resultado fiscal. La diferencia es clave, ya que los ingresos reflejan la gestión real del gobierno, mientras que el financiamiento recoge operaciones heredadas o extraordinarias. Al registrarlo como ingreso, el déficit se ve menor de lo que realmente es. La propia guía técnica del FMI para estadísticas fiscales, citada por CORDES, respalda esa interpretación.

Francisco Borja, experto monetario y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), lo explica con una imagen sencilla: es como sacar dinero de un bolsillo y ponerlo en el otro para decir que se tiene más. Si se consolida el balance del Ejecutivo con el de Petroecuador, el efecto neto es cero. El déficit no desaparece, solo cambia de lugar en los registros contables. Lo que sí existe, dice Borja, es una larga lista de proveedores del Estado a los que todavía no se les ha pagado, porque el gobierno no consiguió toda la deuda que necesitaba para financiar sus obligaciones del año pasado. El resultado es que el déficit que no aparece en los registros oficiales sí aparece en la morosidad del sector privado.

¿Se incumplió la meta con el FMI?

La operación tiene un contexto que la hace aún más difícil de ignorar. Según José Hidalgo, investigador de CORDES, la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período noviembre 2025 - enero 2026 era no superar $1.200 millones de déficit. Solo en noviembre ese límite ya estaba agotado. Cumplir la meta sin ningún ajuste era prácticamente imposible.

El FMI permite reclasificaciones contables de este tipo, siempre que estén correctamente registradas. Borja cree que el organismo probablemente fue informado y que no debería ser un punto de conflicto, dado que la operación cita explícitamente una guía técnica del propio Fondo como sustento. Hidalgo, en cambio, plantea preguntas que siguen sin respuesta: ¿cuál es el marco legal ecuatoriano que sustenta un convenio de condonación de deuda entre instituciones públicas? ¿Cuándo y cómo se generó esa deuda? ¿Por qué se registró como ingreso y no como reducción de pasivos? Ninguna de esas preguntas ha sido respondida públicamente por el MEF ni por Petroecuador desde que CORDES publicó su análisis.

Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal (OPF), coincide con Hidalgo y precisa la cifra: la meta del FMI para noviembre 2025 - enero 2026 era de $1.229 millones de déficit. El déficit real de esos tres meses, sin el artificio contable, habría superado los $2.000 millones. En otras palabras, el gobierno habría incumplido esa meta casi por el doble. Para Carrera, el convenio con Petroecuador fue precisamente el mecanismo para disimular ese incumplimiento ante el Fondo.

El problema se extiende al resultado anual. El acuerdo con el FMI fijaba un déficit máximo de $4.070 millones para todo 2025. El déficit real, sumando los $853 millones del convenio a los $4.592 millones oficiales, llega a $5.445 millones, más de $1.300 millones por encima de lo acordado. La brecha es aún más preocupante si se considera que el mismo acuerdo exige reducir el déficit a $2.624 millones en 2026 y convertirlo en un superávit de $190 millones hacia 2029. Para Carrera, ese camino requiere reformas estructurales profundas que aún no se han concretado.

¿Puede Petroecuador regalar $853 millones?

Los expertos consultados coinciden en que Petroecuador, la empresa que figura como donante en esta operación, no está en condiciones de regalar nada. Carrera pone cifras concretas al deterioro: la producción de crudo de la empresa en 2025 llegó a 160 millones de barriles, la cifra más baja desde 2005 y comparable a la de 2003. En 2026, esa tendencia continúa: la producción bajará de 169,9 a 165,5 millones de barriles y el precio del crudo ecuatoriano caerá de $62,20 a $53,5 por barril. Borja añade que Petroecuador tampoco ha realizado las inversiones necesarias en exploración para revertir esa caída. Que una empresa en esa situación haya condonado $853 millones al presupuesto del Estado es lo que, según CORDES, merece una explicación pública y transparente.

¿De dónde viene la deuda condonada?

La opacidad complica aún más el análisis. Carrera señala que no es posible rastrear el origen de la deuda condonada porque no hay transparencia ni en las cifras de Petroecuador ni en las cuentas por pagar del MEF, ni en los convenios de liquidez que el gobierno ha suscrito con empresas públicas. Hidalgo apunta que probablemente se trate de alguno de esos convenios, por los cuales las empresas públicas le prestan al presupuesto del Estado en momentos de urgencia y luego deben ser reembolsadas. Pero ninguna fuente oficial ha confirmado ese origen ni ningún otro.

¿Qué significa esto para la economía?

Las consecuencias de mantener un déficit elevado ya se sienten en la economía real. Borja advierte que el 70% de las empresas ecuatorianas son proveedoras del Estado o de alguien que lo es. Cuando el Estado tiene problemas de flujo de caja, esas empresas también: contratan menos, invierten menos y frenan su actividad. La baja inflación que el gobierno celebra, dice Borja, no es una señal de éxito sino de enfriamiento económico: las empresas venden con descuento porque no logran colocar sus productos. Carrera amplía el diagnóstico: un déficit elevado obliga a financiarse con más deuda y con bonos basura a tasas de interés superiores al 10%. Eso mantiene el riesgo país elevado, aleja la inversión extranjera directa, reduce el empleo y aumenta la pobreza. La deuda pública cerró 2025 en $89.000 millones. Cada dólar que se destina a pagar intereses es un dólar menos para educación y salud.

Diario Expreso solicitó al MEF una explicación sobre el convenio con Petroecuador, el marco legal que lo respalda y la naturaleza de la deuda condonada. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

