EE.UU. buscará salvar acuerdos comerciales con sus socios. ¿Qué pasará con Ecuador?

Trump aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor este 24 de febrero.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países, entre ellos Ecuador, a pesar del fallo de la Corta Suprema del viernes pasado sobre los aranceles. E hizo un llamado a cumplirlos.

"Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan", dijo el funcionario en el programa "Face the Nation" de CBS.

Aranceles EE.UU. ¿Qué pasará con Ecuador?

El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor este 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

Tras la noticia, una de las interrogantes surgidas en Ecuador, es qué pasará con el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que, a diferencia de otros países, Ecuador si bien logró cerrar negociaciones aún espera suscribir con EE.UU.. En este convenio el país logra eliminar el arancel al 50 % de su oferta.

Tras el anuncio de la Corte Suprema, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, señaló que el Gobierno ha reactivado el diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses. “Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR”, detalló Jaramillo.

Este lunes, 23 de febrero, el ministro Jaramillo, en su cuenta X, publicó el detalle de los productos incorporados en el nuevo Anexo II con sobretasa 0 %, publicado en la Proclama de la Casa Blanca del viernes 20 de febrero. "A diferencia de la versión anterior, que contemplaba 119 productos con exportaciones actuales y con potencial hacia EE.UU., esta actualización incluye 215 subpartidas y cubre aproximadamente el 33 % de nuestras exportaciones a ese mercado", dijo.

Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, recalca que el ministro se refiere a la lista de "exclusiones" del arancel, que ya estaban vigentes desde noviembre 2025 (bajo la anterior ley en EE.UU.) y que bajo este nuevo escenario, ese país ha decidido mantener dichas excepciones.

"Para Ecuador, esto significa que, al igual que ya venía pasando desde noviembre '25, alrededor de un 30% de nuestras exportaciones no petroleras están exentas de las sobretasas (en este caso, exento del nuevo arancel impuesto por Trump, del 15 %, en reemplazo del fallo de la Corte), y que entre otros productos incluye a banano, plátano, cacao, semielaborados de cacao, otras frutas, algunos congelados, algo de pesca y algo de productos de madera", dijo.

Un acuerdo comercial, en el limbo

Alberto Acosta, analista económico, sostiene que a EE.UU., también le interesa mantener las ganancias que ha obtenido con distintos países, como Ecuador, sobre todo lo relacionado a acceso a mercados, cupos de importación para productos agrícolas americanos. "Lo que tratará es sostener lo que ha ganado en el acuerdo y Ecuador, por parte, tratará de mejorar lo que ha recibido".

La incertidumbre, dijo, también está en cómo el gobierno de Trump, sostendrá su nuevo arancel del 15 %, pues este acuerdo es temporal y una nueva base legal no le permite discriminar por país y producto".

