Ecuador acumula el mayor colchón financiero de su historia

Se atribuye a la disciplina fiscal, el ordenamiento de las finanzas públicas e impulso a las exportaciones

Las reservas internacionales del Ecuador alcanzaron los 11.858 millones de dólares en febrero de 2026, la cifra más alta registrada en la historia del país. El dato, difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas este lunes 23 de febrero de 2026, refleja un incremento de 7.404 millones de dólares frente a diciembre de 2023, cuando se ubicaban en 4.454 millones de dólares, evidenciando un crecimiento sostenido desde el inicio de la actual administración.

Este hito se produce, según la Cartera de Estado, un respaldo directo a la estabilidad macroeconómica del país, especialmente en el marco de un régimen de dolarización.

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, las reservas internacionales cumplen un papel fundamental: son el principal respaldo de los dólares que circulan en el sistema financiero. Al no contar con moneda propia, el país depende de la fortaleza de sus activos externos para garantizar liquidez, estabilidad y confianza.

Permite proteger los depósitos de la ciudadanía

De acuerdo con el Ministerio, contar con un nivel récord de reservas permite proteger los depósitos de la ciudadanía y del sector productivo, garantizar la liquidez del sistema financiero y fortalecer su capacidad de respuesta ante escenarios de volatilidad. Además, refuerza la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y respalda el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras del Estado, contribuyendo a la reducción del riesgo país.

El Gobierno sostiene que este resultado es fruto de una combinación de disciplina fiscal, ordenamiento de las finanzas públicas, impulso a las exportaciones y recuperación de la confianza externa. El crecimiento de más de 7.400 millones de dólares en poco más de dos años, subraya la entidad, no es casualidad, sino el reflejo de una política económica orientada a la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad, Ecuador consolida así el mayor colchón financiero de su historia. Con ello, según el Ministerio, el Ejecutivo envía una señal de solidez a los mercados y reafirma su compromiso con la protección de los depositantes y la defensa de la dolarización, considerada uno de los pilares de la estabilidad económica del país.

