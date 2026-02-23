Trump aumenta aranceles: acuerdos alcanzados con Estados Unidos vuelven a foja cero

El presidente Trump elevó el fin de semana el arancel global del 10 % al 15 %. Ecuador competirá en condiciones similares

El mercado de los Estados Unidos es clave para la oferta exportable de Ecuador.

En menos de 10 días, la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos dio un giro inesperado. El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) alcanzado el 13 de febrero pasado, que contemplaba eliminar la sobretasa del 15 % para el 50 % de la oferta exportable ecuatoriana, quedó en suspenso y volvió a foja cero. Ahora -según el último anunció del 21 de febrero del presidente Donald Trump- todos los productos de sus socios comerciales que ingresen a EE.UU. deberán cancelar un arancel del 15 %.

Esta tarifa es mayor (en cinco puntos porcentuales) a la tomada el viernes pasado por el presidente norteamericano, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de su política arancelaria.

Entonces, Trump informó el 20 de febrero de 2026 que aplicará un arancel global del 10 %. Pero un día después la elevó al 15 % con efecto “inmediato” para todos los países que exportan a EE.UU., mencionó el presidente en una publicación en su cuenta de Truth Social.

Este gravamen será temporal. A diferencia de imposiciones anteriores, la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar las sobretasas hasta un 15 % y en períodos de 150 días y debe contar con un sustento legal y técnico, precisa Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. “Ya no puede aplicar estas medidas de manera arbitraria. Es decir, ya no puede fijar para Brasil un tarifa del 50 % porque le metió preso a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro”.

Si bien la sobretasa plantea condiciones similares para todos sus socios comerciales, la nueva medida deja también sin efecto las negociaciones previas porque ese “gravamen ya no existe”, hoy es una tasa generalizada para todos, que deberá -en el caso que haya apertura- ser negociada nuevamente, detalla el editor de Análisis Semanal.

Ecuador reactivo el diálogo con las autoridades comerciales de EE.UU.

Ante el giro que tomó el ART -logrado entre Ecuador y Estados Unidos- por la nueva imposición el gobierno ecuatoriano debe mantener cautela hasta conocer las acciones que aplicará el mandatario de Estados Unidos, menciona Daniel Legarda, exministro de Producción y Comercio Exterior.

Previo al nuevo anuncio de EE.UU, que elevó el arancel al 15 %., el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, informó en su cuenta de X que el país ya reactivó el diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses.

“Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR”, señaló.

En su pronunciamiento, el ministro Jaramillo aseguró que el Gobierno actuará “con responsabilidad y rigor técnico para proteger los intereses comerciales del país”, dentro del proceso de negociación en curso. Y subrayó que el diálogo continuará “dentro de los marcos normativos e institucionales establecidos y en coherencia con la agenda bilateral”.

La política comercial y arancelaria de Estados Unidos es incierta

Si bien existe la predisposición de Ecuador, Legarda advierte que la política comercial y arancelaria de Estados Unidos está sujeta a “mucha variabilidad e incertidumbre y que esto continuará”.

Ante esta situación, precisa que el gobierno y las empresas exportadoras deben tener en cuenta esta condición.

De hecho, Trump en su mensaje difundido el fin de semana señaló que durante los próximos meses su administración determinará y emitirá “los nuevos aranceles legalmente permitidos”, enfatizó el republicano.

Para afrontar esta realidad, Legarda señala que el gobierno debe, entre otros, impulsar el cierre de nuevos acuerdos comerciales -que tienen ya ciertos avances- como el de Canadá, que requiere ser ratificado por ambas naciones.

La búsqueda de nuevos destinos es clave.

La búsqueda de nuevos destinos para los productos ecuatorianos es clave. EE.UU. es actualmente uno de los principales socios comerciales de Ecuador (ver gráfico).

En 2025, la relación comercial no petrolera entre Ecuador y Estados Unidos mostró un fortalecimiento frente a 2024. Las exportaciones ecuatorianas, por ejemplo, crecieron un 30,3 %. Pasaron de $5.043 millones en 2024 a $6.570 millones. Se trata del valor más alto del período reciente, según el informe de Comercio Exterior de 2025 del Ministerio de Producción.

Mientras tanto, las importaciones aumentaron de $2.737 millones en 2024 a $3.015 millones en 2025, es decir, $278 millones adicionales. Este comportamiento amplió el superávit comercial no petrolero de Ecuador a $3.556 millones en 2025.

Este repunte exportador estuvo impulsado principalmente por los envíos de:

C amarón

Cacao

Oro

Banano

Flores naturales y otros.

Actualmente, con el nuevo gravamen, esos productos podrían ingresar en condiciones similares a las de sus competidores, según Legarda. “Ecuador iguala la cancha con algunos, pero otros, como los asiáticos, también quedarán en condiciones similares a las nuestras”.

Exportadores ecuatorianos esperan conocer el alcance de la medida

José Antonio Camposano, presidente Ejecutivo Cámara Nacional de Acuacultura, considera que “por ahora es muy temprano para sacar conclusiones. Lo cierto es que la incertidumbre ya empieza a sentirse entre exportadores e importadores que necesitan reglas claras para operar”, informó el fin de semana en su cuenta de X.

Camposano precisa que están a la espera de la orden ejecutiva y de las instrucciones formales para conocer su alcance real, subpartidas afectadas y fecha efectiva de aplicación.

Por su parte Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), menciona que hasta el 22 de febrero de 2026 la sobretasa para el banano era del 0 %. “Para nuestro sector de acuerdo al Anexo 2 está exento de esa nueva tasa arancelaria”, señala. Aunque reconoce que están monitoreando para conocer si habrá posibles cambios.

