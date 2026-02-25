Expreso
ley seca elecciones ecuador
Referencial. Corec cuestiona Ley Seca en elecciones del 14 de febrero por impacto económico.expreso

Elecciones del 14 de febrero con Ley Seca preocupan al sector gastronómico

Proponen reducir las horas de restricción y advierte que elecciones el 14 de febrero afectaría a más de 20.000 negocios 

La Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) emitió un comunicado público este miércoles 25 de febrero en el que reveló que, durante meses, ha trabajado junto a distintos gremios en una propuesta de reformas al Código de la Democracia respecto a la denominada Ley Seca, planteando una “reducción razonable de horas que permita equilibrio entre el proceso electoral y la actividad económica formal”.

En el pronunciamiento, el sector expresó su preocupación tras conocer que no se alterarán las horas de restricción y que las próximas elecciones seccionales se realizarán un 14 de febrero, una de las fechas más comerciales del año para el sector gastronómico, turístico y de entretenimiento.

Impacto económico del 14 de febrero con Ley Seca

La Corec subrayó que el 14 de febrero representa uno de los días de mayor facturación del año para miles de restaurantes, bares, hoteles y proveedores.

Según el documento, en muchos casos las ventas de esa jornada equivalen a varios días normales de operación y permiten cubrir obligaciones laborales, tributarias y financieras del mes.

RELACIONADAS

El gremio detalló además que el sector:

  • Genera más de 450.000 empleos directos e indirectos a nivel nacional.

  • Está conformado por más de 20.000 negocios formales, en su mayoría empresas familiares.

  • Aporta significativamente a la recaudación tributaria y a la dinamización del turismo interno y receptivo.

  • En los últimos 13 procesos electorales se han acumulado 39 días de Ley Seca, con pérdidas estimadas en 150 millones de dólares para el sector formal.

“La democracia no debe castigar a los sectores productivos”

En el comunicado, la Corec sostuvo que “la democracia se fortalece con control, no con prohibiciones desproporcionadas” que, a su criterio, castigan reiteradamente a los sectores productivos.

Recordó que en ningún recinto electoral se permite votar en estado etílico y que el Estado ya controla múltiples aspectos del proceso electoral, por lo que, indicó el gremio, podría hacerlo también en este ámbito sin paralizar economías enteras.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 14 de febrero de 2027.
Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 14 de febrero de 2027.Cortesía: CNE.

Asimismo, advirtió que realizar elecciones un 14 de febrero bajo 72 horas de restricción total no solo profundiza el impacto económico, sino que envía un mensaje preocupante al sector formal.

El documento concluye señalando que la “democracia no debe estar reñida con la economía, debe caminar junto a ella” y reitera su disposición al diálogo técnico y responsable, aunque expresa frustración ante decisiones que, subrayó, afectan directamente a miles de familias que dependen del trabajo formal.

